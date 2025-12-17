Що відбувається з The Elder Scrolls 6 – Тодд Говард заспокоїв фанатів серії

Легендарний Тодд Говард сказав кілька слів про поточний стан розробки довгоочікуваної The Elder Scrolls 6, заспокоївши фанатів серії.

Попередня частина серії The Elder Scrolls вийшла ще 14 років тому, отож фанати франшизи неабияк втомилися очікувати на анонсоване продовження, інформує 24 Канал з посиланням на GameInformer.

TES 6 розробляють чітко за графіком?

Після першого офіційного трейлера TES 6, що з'явився ще у 2018 році, новин про проєкт було зовсім небагато, повідомляє IGN. З огляду на це, чимало шанувальників Bethesda вже почали сумніватися в майбутньому довгоочікуваного продовження.

Врешті трохи заспокоїти геймерів вирішили кілька керівників студії.

Зокрема, легендарний Тодд Говард заявив, що створення гри "просувається дуже добре".

Більшість підрозділів працюють над VI, але я скажу ось що: ми завжди перетинаємося. Тож ми дуже звикли до паралельної розробки. Ми всі хотіли б, щоб це йшло трохи швидше – або набагато швидше – але це процес, який ми хочемо зробити правильно,

– сказав Тодд.

Простіше кажучи, робота над The ​​Elder Scrolls 6 активно тривала і під час розробки Starfield, що не може не тішити.

Водночас директорка студії Анджела Браудер прокоментувала амбіційність майбутньої гри, заявивши, що індустрія зайшла вельми далеко з часів Skyrim.

Це буде круто,

– вона коротко описала кінцевий продукт.

Нарешті, провідний дизайнер студії Еміль Пагліаруло пояснив довгий процес розробки TES 6 тим, що творці гри прагнуть створити ідеальний продукт.

Саме тому розробники не відчувають тиску часу, а лише відповідальність перед гравцями за стан кінцевої версії, яка має виправдати їхні очікування.

