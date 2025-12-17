Что происходит с The Elder Scrolls 6 – Тодд Говард успокоил фанатов серии
- Тодд Говард заявил, что разработка The Elder Scrolls 6 "продвигается очень хорошо" и идет по плану.
- Руководители студии подчеркнули амбициозность проекта и отсутствие давления, поскольку стремятся создать идеальный продукт и не порабощены временными рамками.
Легендарный Тодд Говард сказал несколько слов о текущем состоянии разработки долгожданной The Elder Scrolls 6, успокоив фанатов серии.
Предыдущая часть серии The Elder Scrolls вышла еще 14 лет назад, поэтому фанаты франшизы изрядно устали ожидать анонсированное продолжение, информирует 24 Канал со ссылкой на GameInformer.
TES 6 разрабатывают четко по графику?
После первого официального трейлера TES 6, появившегося еще в 2018 году, новостей о проекте было совсем немного, сообщает IGN. Учитывая это, немало поклонников Bethesda уже начали сомневаться в будущем долгожданного продолжения.
Наконец немного успокоить геймеров решили несколько руководителей студии.
В частности, легендарный Тодд Говард заявил, что создание игры "продвигается очень хорошо".
Большинство подразделений работают над VI, но я скажу вот что: мы всегда пересекаемся. Поэтому мы очень привыкли к параллельной разработке. Мы все хотели бы, чтобы это шло немного быстрее – или намного быстрее – но это процесс, который мы хотим сделать правильно,
– сказал Тодд.
Проще говоря, работа над The Elder Scrolls 6 активно продолжалась и во время разработки Starfield, что не может не радовать.
В то же время директор студии Анджела Браудер прокомментировала амбициозность будущей игры, заявив, что индустрия зашла весьма далеко со времен Skyrim.
Это будет круто,
– она кратко описала конечный продукт.
Наконец, ведущий дизайнер студии Эмиль Паглиаруло объяснил долгий процесс разработки TES 6 тем, что создатели игры стремятся создать идеальный продукт.
Именно поэтому разработчики не испытывают давления времени, а лишь ответственность перед игроками за состояние конечной версии, которая должна оправдать их ожидания.
Последние слухи о TES 6:
В ремастере TES IV: Oblivion, вышедшем в апреле 2025 года, нашли намеки на вероятную локацию из TES 6 – регион Хаммерфелл.
Фанат серии вычислил дату релиза TES 6. Его теория утверждает, что игра выйдет 27 сентября 2027 года.
Наконец Тодд Говард на премьере нового сезона Fallout от Amazon ответил на вопрос о том, какая же игра выйдет быстрее: GTA 6 или TES 6, выбрав проект не своей компании.