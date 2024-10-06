В ноябре Electronic Arts закроют сразу 5 своих игр
Источник:Gamerant
Ноябрь станет печальным месяцем для поклонников игр от EA, ведь сразу 5 проектов именитых разработчиков фактически прекратят свое функционирование.
Electronic Arts продолжают понемногу "ликвидировать" свои старые проекты и в ноябре подобная судьба постигнет еще 5 известных игр.
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EA заблаговременно обнародовали список видеоигр, серверы которых уже в следующем месяце прекратят свое функционирование.
Это даст фанатам немного времени чтобы в последний раз насладиться всеми онлайн возможностями любимых проектов, пока они не переведены в "автономный" режим.
Среди игр, которые ожидает такое закрытие:
- FIFA 22 – 4 ноября
- Battlefield 3 – 7 ноября
- Battlefield 4 (PS3/Xbox 360) – 7 ноября
- Battlefield: Hardline (PS3/Xbox 360) – 7 ноября
- NBA Live 18 – 7 ноября
На данный момент это последняя официально объявленная партия игр от EA, которые будут закрыты в 2024 году, но к ним, вероятно, может присоединиться еще несколько игр, поэтому поклонникам студии следует быть внимательными.