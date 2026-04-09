Запуск Artemis 2 внезапно дал вторую жизнь забавной инди-видеоигре

В Steam неожиданно получила вторую волну популярности забавная видеоигра 2015 года выхода. Это обусловлено тем, что внимание всего мира приковано к миссии Artemis 2.

Миссия Artemis 2 стала темой галактического масштаба, проникнув во все сферы жизни людей. Не стала исключением и индустрия видеоигр, сообщает 24 Канал.

Kerbal Space Program побила собственный рекорд в Steam?

Масштабный проект NASA привлек внимание всего мира к космосу и естественно, что интерес распространился и на сферу развлечений.

В частности, неожиданный бенефит от этого получила видеоигра 2015 года выпуска.

Речь о симуляторе построения космических аппаратов Kerbal Space Program.

В нем единственной целью игрока является построить достаточно мощный и выносливый "звездолет" для расы кербалов, которым они отправятся покорять просторы Вселенной. В свое время игра завоевала немало поклонников своим вниманием к деталям и реалистичной аэродинамикой с элементами орбитальной физики, информирует gamesradar+.

Благодаря заинтересованности широкой общественности космической тематикой, сейчас игра авторства Squad переживает вторую молодость, почти приблизившись к собственному рекорду по пиковому количеству одновременных игроков в Steam.

Как сообщает SteamDB, 9 апреля в 11-летнем проекте находилось 12 434 пользователя. Пиковое же значение было зафиксировано в день релиза версии 1.0 и составило 19 149 геймеров.

Поэтому, если вы искали видеоигру на подобную тематику – сейчас самое время испытать Kerbal Space Program.

