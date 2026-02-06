Ubisoft отменила кооперативную многопользовательскую игру Assassin's Creed

Французский игровой гигант Ubisoft продолжает серию радикальных реформ, что привело к закрытию еще одного перспективного проекта во вселенной ассасинов. На этот раз жертвой структурных изменений стала многопользовательская инициатива, на которую фанаты возлагали большие надежды после выхода последней номерной части серии. Ситуация вокруг разработки указывает на серьезный кризис внутри компании.

Что известно об отмененном кооперативе?

История многопользовательских режимов во франшизе Assassin's Creed берет свое начало еще с 2010 года, когда с выходом Brotherhood игроки получили уникальный скрытый PvP-опыт. Впоследствии серия экспериментировала с кооперативом в Unity, где четверо игроков могли вместе выполнять задания. Однако уже более десяти лет серия остается исключительно однопользовательской, и новый проект под кодовым названием LEAGUE (или Assassin's Creed League) должен был это изменить. К сожалению, не удалось, пишет Game Rant.

Смотрите также Starfield наконец выйдет на PlayStation 5: названа точная дата

Сначала этот проект разрабатывался как полноценное дополнение для Assassin's Creed Shadows, релиз которого состоялся 20 марта 2025 года. Предполагалось, что LEAGUE станет завершающим этапом сезонного пропуска и предложит игрокам серию заскриптованных миссий для четырех участников, события которых разворачивались бы в феодальной Японии. За разработку отвечала студия Ubisoft Annecy, известная своей работой над сетевыми компонентами предыдущих частей серии.

Однако в процессе производства планы изменились. В 2025 году руководство студии решило, что интеграция кооператива непосредственно в Shadows отнимет слишком много времени и не позволит достичь нужного качества.

Вместо этого разработку переориентировали на создание отдельной, меньшей по масштабу самостоятельной игры, которая бы использовала наработки открытого мира Shadows. Были даже планы провести закрытое альфа-тестирование по приглашениям в мае 2026 года.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

Когда все пошло не по плану?

Окончательный удар по проекту нанесла внутренняя проверка со стороны подразделения Ubisoft Vantage Studios, который был создан в октябре 2025 года для управления крупнейшими франшизами компании, пишет Gadgets 360. В рамках масштабной реструктуризации, которую назвали большой перезагрузкой, руководство решило полностью отменить проект LEAGUE.

Это решение стало неожиданностью даже для лидеров команды разработчиков, которые узнали о закрытии лишь за неделю до публичной огласки.

Будущее франшизы

Несмотря на отмену, не все наработки будут потеряны. Сейчас небольшая группа из десяти разработчиков занимается переносом технических достижений проекта на обновленный движок Anvil, сообщает IGN. Это делается для того, чтобы в будущем кооперативные режимы было легче интегрировать в новые игры серии.

В то же время ситуация в компании остается напряженной: только за последнее время было отменен ремейк Prince of Persia, а серия Watch Dogs фактически оказалась в тупике. Даже другой сетевой проект, Assassin's Creed Invictus, по словам некоторых разработчиков, вызывает серьезные беспокойства своим качеством.