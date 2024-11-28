Larian Studios анонсировала восьмое крупное обновление для Baldur's Gate 3

Разработчики из Larian Studios раскрыли подробности долгожданного восьмого большого обновления для своей уже культовой ролевой игры Baldur's Gate 3. Оно представит возможность играть вместе на разных платформах, фоторежим, новые подклассы для всех классов персонажей и различные улучшения.

Одно из важнейших дополнений – это кросплей между всеми платформами, что позволяет игрокам объединять усилия независимо от их игровой системы, сообщает 24 Канал.

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Чтобы получить доступ к этой функции, игрокам нужно будет создать учетную запись Larian Network.

Еще одна особенность – долгожданный фоторежим, который позволит игрокам фиксировать впечатляющие игровые моменты. Инструмент будет активироваться нажатием кнопки F9 на ПК и предоставлять широкие возможности, включая регулируемые углы наклона камеры, объективы, эффекты постобработки, сцены, кадры и более 300 наклеек для творческой персонализации.

Новые подклассы

Также игроков ждут 12 новых подклассов для разнообразия игрового процесса

Обновление введет по одному новому подклассу для каждого класса персонажей в игре, расширяя стратегические и ролевые возможности для игроков. Подклассы и их особенности включают

Бард : Колледж Гламура

: Колледж Гламура Варвар : Путь великанов

: Путь великанов Воин : Таинственный лучник.

: Таинственный лучник. Волшебник : Владение клинком.

: Владение клинком. Друид : Звездный круг.

: Звездный круг. Священник : Владения Смерти.

: Владения Смерти. Колдун : Шестиугольный клинок.

: Шестиугольный клинок. Монах : Пьяный мастер.

: Пьяный мастер. Паладин : Клятва Короны.

: Клятва Короны. Ворюга : Разбойник.

: Разбойник. Детектив : Роевой.

: Роевой. Колдун: Магия теней

Эти подклассы представят уникальные способности, анимацию, визуальные эффекты, существ, вызываемых, и специализированные диалоги, особенно для Рыцаря-преступника.

Исправления ошибок и график выпуска

В дополнение к новым возможностям, патч будет направлен на исправление ошибок и будет включать другие улучшения качества жизни. Стресс-тестирование обновления запланировано на начало января, а официальный релиз ожидается в 2025 году. Подробнее об обновлении можно прочитать на странице игры в Steam.

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Baldur's Gate вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на ПК (Steam, GOG), а с тех пор распространилась на Mac, PS5 и Xbox Series X|S. Игра имела коммерческий успех, а ее продажи превысили 15 миллионов копий, как сообщает Irish Independent.