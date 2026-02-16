В Steam прямо сейчас можно получить сразу 7 бесплатных игр

Любителям видеоигр следует обратить внимание на то, что на цифровой площадке Valve можно разжиться сразу несколькими инди-проектами, которые сейчас являются бесплатными.

Бесплатные видеоигры это всегда приятно, особенно, если речь о том, чтобы получить их не где-нибудь, а в Steam, информирует 24 Канал.

Какие игры сейчас бесплатные в Steam?

Разберемся какие новые бесплатные видеоигры появились в цифровом магазине от Valve.

Речь о проектах, которые будут бесплатными постоянно в течение пребывания на платформе, информирует Gamerant.

Список выглядит следующим образом:

Galactic Brawl – абсурдный многопользовательский "бравлер" до 8 человек, где главная задача победить других игроков;

– абсурдный многопользовательский "бравлер" до 8 человек, где главная задача победить других игроков; Witch You Want – новелла об управлении магазином с ведьминскими зельями;

– новелла об управлении магазином с ведьминскими зельями; The Empathy Algorithm – новелла об измерении человечности андроидов;

– новелла об измерении человечности андроидов; Cellchemist – игра-песочница на основе физики, где игроки комбинируют вещества чтобы решать пазлы;

– игра-песочница на основе физики, где игроки комбинируют вещества чтобы решать пазлы; DJ Bunny – 2D-игра, где игроки создают песни для фестиваля;

– 2D-игра, где игроки создают песни для фестиваля; Another Day with You – проект с множеством мини-игр, где игроки исследуют город на свидании;

– проект с множеством мини-игр, где игроки исследуют город на свидании; The Plant – интерактивная рассказ игра об исследователе и его экспериментальном растении.

Так, новая порция видеоигр имеет большое разнообразие жанров и тем, поэтому каждый геймер сможет найти что-то чтобы пополнить собственную библиотеку.

