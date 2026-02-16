В Steam прямо сейчас можно получить сразу 7 бесплатных игр
- В Steam сейчас доступны 7 бесплатных инди-игр, которые останутся бесплатными постоянно.
- Среди игр: Galactic Brawl, Witch You Want, The Empathy Algorithm, Cellchemist, DJ Bunny, Another Day with You, и The Plant.
Любителям видеоигр следует обратить внимание на то, что на цифровой площадке Valve можно разжиться сразу несколькими инди-проектами, которые сейчас являются бесплатными.
Бесплатные видеоигры это всегда приятно, особенно, если речь о том, чтобы получить их не где-нибудь, а в Steam, информирует 24 Канал.
Интересно Пара геймеров позвала на свадьбу Sony – ответ компании шокировал
Какие игры сейчас бесплатные в Steam?
Разберемся какие новые бесплатные видеоигры появились в цифровом магазине от Valve.
Речь о проектах, которые будут бесплатными постоянно в течение пребывания на платформе, информирует Gamerant.
Список выглядит следующим образом:
- Galactic Brawl – абсурдный многопользовательский "бравлер" до 8 человек, где главная задача победить других игроков;
- Witch You Want – новелла об управлении магазином с ведьминскими зельями;
- The Empathy Algorithm – новелла об измерении человечности андроидов;
- Cellchemist – игра-песочница на основе физики, где игроки комбинируют вещества чтобы решать пазлы;
- DJ Bunny – 2D-игра, где игроки создают песни для фестиваля;
- Another Day with You – проект с множеством мини-игр, где игроки исследуют город на свидании;
- The Plant – интерактивная рассказ игра об исследователе и его экспериментальном растении.
Так, новая порция видеоигр имеет большое разнообразие жанров и тем, поэтому каждый геймер сможет найти что-то чтобы пополнить собственную библиотеку.
Последние новости Steam:
Консоль Steam Deck поддерживает уже более 25 тысяч игр в Steam.
Valve заработали нереальные деньги в Steam в 2025 году. Прибыль стала рекордной.
Кроме того рейтинг платформы определил самых быстрых интернет-провайдеров Украины.