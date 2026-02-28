В Steam можно бесплатно получить интересный роуглайк
- Игру Just Move: Clean City Messy Battle можно бесплатно получить в Steam до 20:00 4 марта по киевскому времени.
- Игра имеет 100 миссий на 10 картах, пять типов оружия и разветвленную систему улучшений.
Бесплатные видеоигры в Steam уже становятся привычным явлением, поэтому геймеры снова могут бесплатно получить инди-проект в жанре "роуглайк".
ПК-геймеры все чаще получают возможность бесплатно пополнить собственную библиотеку в цифровом магазине видеоигр от Valve, сообщает 24 Канал.
Бесплатный "роуглайк" в Steam?
До 20:00 по киевскому времени 4 марта в Steam можно бесплатно получить игру Just Move: Clean City Messy Battle от daminggede.
Выпущенный в июне 2025 года, "роуглайк" Just Move: Clean City Messy Battle – это очередной представитель "сурвайвал" жанра, созданного игрой Vampire Survivors, где игроки противостоят полчищам врагов благодаря многочисленным случайным апгрейдам, информирует Gamerant.
Just Move: Clean City Messy Battle может похвастаться 100 миссий, распределенных на 10 карт, пятью типами оружия и разветвленной системой улучшений.
Скриншот из игры / Фото из Steam
Рецензии на проект оставляют желают лучшего, в частности геймеры жалуются на однообразие противников и баги.
Вместе с тем, пополнить библиотеку в Steam бесплатной игрой, даже если ты ни разу потом ее не запустишь, все еще приятно.
