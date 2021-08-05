Блогер утверждает, что нашел подсказку о месте действия GTA VI в Red Dead Redemption 2

Популярный ютубер Strange Man выложил новое видео в котором заверил зрителей, что нашел своеобразную "пасхалку" на GTA VI в хитовой RDR 2. Подробнее об интересной находке в материале.

Rockstar Games официально еще даже не анонсировала Grand Theft Auto 6, но то, что эта игра точно будет и работа над ней ведется уже сейчас не вызывает никаких сомнений. Одна из самых известных франшиз в истории индустрии заработала для компании слишком много денег, чтобы просто от нее отказаться. А пока никакой официальной информации о продолжении нет, сеть полнится фанатскими теориями и инсайдерским "сливами" правдивость которых подтвердит только время.

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Одной из самых устойчивых фанатских теорий является то, что события новой игры частично или полностью будут происходить в хорошо знакомой фанатам серии виртуальной версии Майами – Vice City. На это указывают как намеки в соцсетях разработчиков, так и "слитые" скриншоты возможной ранней версии GTA VI.

Очередным подтверждением этих догадок, похоже, стал ролик популярного ютубера Strange Man, специализирующегося на создании видео об играх от Rockstar Games. В предыдущем проекте компании – приключенческом вестерне Red Dead Redemtion 2 блогер нашел письмо с загадочным текстом, который может намекать на некоторые детали будущего продолжения франшизы GTA.

Полное видео с ютуб-канала Strange Man



Желающим найти письмо самостоятельно, придется отыскать скелет иезуитского миссионера, лежащий на юго-западе от Gaptooth Breach, к востоку от Sea of ​​Coronado. Именно у мертвеца можно найти послание, написанное от имени кардинала Бланко к брату Родольфо и если анализ текста, проведенный блогером, правильный, то это письмо является скрытым намеком о месте действия GTA VI.

Контентмейкер утверждает, что автор письма – кардинал Бланко, своеобразное игровое изображение сценариста Дэна Хаузера, приложившего руку к сценариям почти всех игр серии GTA, тогда как брат Родольфо представляет его реального брата Сэма Хаузера – одного из президентов и основателей компании Rockstar Games.

Точное расположение письма / скриншот с YouTube

В письме кардинал Бланко пытается отговорить брата Родольфо от путешествия "на восток" и просит его остаться в Калифорнии. Это послание можно расшифровать как просьбу не спешить с разработкой GTA VI из-за успехов предыдущей части, ведь город Лос-Сантос из GTA V как раз является виртуальной версией Калифорнии, тогда как на дальнем "востоке" от нее находится Майами, а значит – Vice City.

Strange Man также указывает на тот факт, что имя кардинала Бланко, может быть отсылкой на Гризельду Бланко – известного колумбийского наркобарона. В свою очередь это может быть подтверждением еще одной порции слухов об игре, которые утверждали, что ее сюжет будет вращаться как раз вокруг торговли наркотиками, а один из главных персонажей, впервые в истории серии, будет женщиной.

Правдивы ли догадки блогера и другие фанатские теории – покажет только время, но мы продолжим следить за ходом событий вокруг долгожданной GTA VI.