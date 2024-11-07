Глава Take-Two удивил комментарием о неудачной экранизации видеоигры Borderlands

Перед ежеквартальным выступлением перед инвесторами, глава компании Take-Two Штраус Зельник прокомментировал провальную экранизацию популярной игры Borderlands, удивив всех своим мнением.

Не всем экранизациям видеоигр суждено было стать успешными, чему стал ярким подтверждением фильм Бордерлендз (Borderlands), который разочаровал не только геймеров и фанатов франшизы, но и рядовых зрителей, информирует 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Зельник считает, что фильм выполнил свою функцию

Один из худших фильмов 2024 года заработал лишь 31 миллион долларов за время показа в кинотеатрах по всему миру и остался в "минусе" примерно на 100 миллионов вечнозеленых.

Несмотря на финансовые потери и шквальную критику от зрителей, CEO компании издателя игр Borderlands не согласен, что фильм стал полным провалом.

Трейлер фильма – смотрите видео

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник утверждает, что Бордерлендз на самом деле помог популярной серии игр.

Хотя он признает, что в целом экранизация стала "разочарованием", функционер объяснил как короткий визит франшизы в мир кино положительно повлиял на игры серии.

На самом деле было продано больше игр, поэтому я не думаю, что это (появление фильма – ред.) вообще навредило, если на то пошло, я думаю, что это, возможно, даже немного помогло,

– сказал Зельник.

Стимулирование продаж часто является ключевым фактором, для того чтобы экранизировать видеоигру, а Borderlands 3 действительно получил неплохой прирост после выхода киноленты, поэтому в словах главы Take-Two может быть крупица правды.