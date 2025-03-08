Рынок скинов Counter-Strike достиг рекордной стоимости – цифра сносит крышу

Внутриигровой рынок предметов и скинов для шутера Counter-Strike 2 достиг рекордного показателя капитализации, который исчисляется в миллиардах долларов.

Рынок внутриигровых предметов для Counter-Strike 2 достиг своего исторического максимума стоимости, информирует 24 Канал со ссылкой на Counter-Strike News в X.

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Безумная цифра шокирует

На протяжении всего существования Counter-Strike так называемая "внутренняя экономика" шутера неуклонно росла, а 2023 год и выход обновленной версии игры и вовсе стали переломным моментом.

Именно в 2023 году, только открытие геймерами "кейсов" с оружием принесло Valve рекордную прибыль в почти 1 миллиард долларов.

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Ежегодное количество кейсов открытых игроками достигает более 400 миллионов единиц и это отражается как на ценах самих этих "сундуков", так и на ценах на предметы из них, что в свою очередь обусловливает непрерывное продолжение роста рыночной капитализации.

Как подметил аккаунт Counter-Strike News в соцсети X, по состоянию на 7 марта 2025 года рыночная капитализация (или простыми словами общая стоимость) всех товаров, включая скины, наклейками, кейсами, агентами и всем остальным, в Counter-Strike 2 достигла своего исторического максимума и составила 4 277 574 722,20 долларов США.

Поскольку Counter-Strike 2 сохраняет позиции самой популярной игры в Steam, можно смело предположить, что в обозримом будущем спрос на скины вряд ли уменьшится, а невероятная цифра только продолжит расти.