Игрок Assassin's Creed Shadows заметил удивительную деталь о снеге в игре
- Assassin's Creed Shadows перенесла события в феодальную Японию, что желали многие геймеры.
- Игрок заметил и поделился в соцсетях деталью, что снег в игре тает в реальном времени, когда выходит солнце.
Открытый мир Assassin's Creed Shadows получился действительно впечатляющим и Ubisoft приложили немало усилий для работы над деталями, что подтверждает фантастическая находка геймера.
Assassin's Creed Shadows скрывает немало удивительных деталей и внимательный геймер показал одну из них в соцсетях, информирует 24 Канал.
Интересно Ubisoft говорит, что в Assassin's Creed Shadows уже играет более миллиона игроков
Внимание к деталям уровня Rockstar
Свеженькая часть известной серии Assassin's Creed наконец перенесла события проекта в феодальную Японию, о чем так долго мечтало немало геймеров.
Несмотря на некоторые проблемы и выпуск тихого патча, во избежание обвинений в неуважении к культуре этой страны, игра все же стала довольно успешной.
В частности, обозреватели и игроки отмечают открытый мир новинки, который поражает иммерсивностью, пейзажами и вниманием к деталям.
Например геймер под ником ACV_X поделился в соцсети X собственным наблюдением, рассказав, что снег в игре тает в реальном времени, когда выходит солнце.
Удивительная деталь – смотрите видео
Короткий 10-секундный таймлапс показывает весь процесс, который выглядит действительно впечатляюще.
Впрочем и здесь геймеры разделились: одни считают, что это невероятная деталь от разработчиков, а другие называют такую сложную механику лишней тратой ресурса и ненужной кропотливой работой.
Что же тут скажешь, похоже, что угодить всем невозможно, особенно когда вы Ubisoft.