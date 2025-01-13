Ни одна украинская команда не прошла на DreamLeague Season 25

Турнир DreamLeague Season 25 завершил этап квалификаций. Хотя на них присутствовали три украинские команды, ни одна из них не смогла пробиться на основной этап соревнований. Вот полный список всех участников, которые прошли дальше.

Детали

Как мы сообщали ранее, основная команда Natus Vincere, NAVI Junior и Passion UA получили приглашения на закрытые квалификации DreamLeague Season 25. Palianytsia в этот раз не было после провала в прошлом сезоне. К сожалению, ни один из украинских коллективов не смог обыграть соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Вот все игры, которые они провели:

7 января Natus Vincere проиграли 9Pandas со счетом 1:2.

8 января Natus Vincere выиграли матч с L1Ga со счетом 2:1. В тот же день команда проиграла 1win.

9 января Passion UA проиграла Gaimin Gladiators, Natus Vincere проиграли 9Pandas. NAVI Junior тем временем выиграли игру с OG со счетом 2:0. В тот же день Natus Vincere выиграли у Virtus.pro.

10 января Passion UA победили Turkey.

11 января NAVI Junior проиграли команде Gaimin Gladiators, а затем проиграли еще одну игру с Passion UA.

Финальный список всех участников, которые будут участвовать в турнире, выглядит так:

BetBoom Team

PARIVISION

Team Falcons

Team Liquid

AVULUS

Tundra Esports

Гайминские гладиаторы

Команда Дух

9Pandas

Химера

Братья Якулта

Xtreme Gaming

Aurora Gaming

BOOM Esports

Shopify Rebellion

Heroic

Напомним, DreamLeague Season 25 пройдет с 16 февраля по 2 марта в онлайн-формате. Шестнадцать команд будут соревноваться за миллион долларов. Победитель заберет 300 000 долларов.