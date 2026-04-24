В Steam дарят сразу две видеоигры с положительными отзывами
- В Steam бесплатно доступны две игры: экшн-платформер Nocturnal до 17:00 26 апреля и хоррор 8AM до 20:00 27 апреля.
- Обе игры имеют высокие рейтинги в Steam: Nocturnal с 90% положительных отзывов, а 8AM с 81% положительных рецензий.
Пользователи Steam должны поспешить чтобы забрать в свою библиотеку сразу два проекта, которые будут доступны бесплатно в течение ограниченного времени. Игры имеют весьма положительные отзывы.
Парад бесплатных видеоигр в Steam продолжается сразу двумя соблазнительными предложениями.
Интересно Microsoft отказывается от Microsoft Gaming: Xbox снова становится главным брендом
Пользователи цифрового магазина видеоигр от Valve имеют шанс пополнить собственную библиотеку двумя качественными проектами.
Первым из них является экшн-платформер 2023 года выпуска под названием Nocturnal, которую можно получить до 17:00 по киевскому времени 26 апреля.
В ней игроку выпадет роль Ардешира – солдата "Вечного Пламени", который возвращаясь на родину обнаруживает, что его родной остров поглотил таинственный Туман.
Вооруженный сверхъестественными способностями и пламенным мечом, герой должен раскрыть причины возникновения этого мистического явления и освободить Нахран.
Проект студии Sunnyside Games имеет уровень рецензий в Steam на уровне "очень положительные", где 90% обзоров на игру из более 400 являются позитивными.
Единственным недостатком игры можно назвать продолжительность, поскольку Nocturnal – это маленький линейный платформер, сосредоточенный на сюжете и его можно пройти всего за 3 часа, информирует howlongtobeat.
Игра стала бесплатной на ограниченное время в рамках промо-акции для сиквела Nocturnal 2, релиз которого планируется до конца 2026 года.
Еще одной бесплатной игрушкой является хоррор 8AM.
В ней игрок окажется запертым в комнате видеонаблюдения, через камеры наблюдая за домом и семьей, что его населяет.
Каждый "раунд" вам придется решать увидели ли вы какую-то паранормальную активность или ее породил ваш напряженный мозг. При условии правильного ответа – игра будет прогрессировать, а время будет переводиться ближе к "победе".
Уровень рецензий этого проекта тоже находится на уровне "очень положительные", где 81% обзоров являются положительными.
Забрать 8AM бесплатно в Steam можно будет до 20:00 по киевскому времени 27 апреля.
Хорошая новость для геймеров или не очень?
21 апреля стало известно, что Microsoft снижают цену на популярную подписку Game Pass.
Новая руководитель Microsoft Gaming, Аша Шарма, решила изменить модель подписки из-за высокой стоимости для игроков.
Пожертвовать ради этого пришлось наличием в подписке новых частей Call of Duty, которые больше не будут доступны подписчикам в день релиза.