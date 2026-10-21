Горячий анонс от EA взорвал интернет – культовый боксерский симулятор возвращается

Поклонникам виртуального бокса потребовалось 15 лет терпения, чтобы пережить немало разочарований, но в конце концов они услышали долгожданную новость от разработчиков.

Electronic Arts сообщила о возвращении своей культовой франшизы Fight Night, опубликовав первое сообщение на официальной странице игры EA SPORTS Fight Night в социальной сети X.

Неожиданное заявление и детали анонса

На новой странице в X представители издателя опубликовали лаконичный анонс с изображением боксерских перчаток, висящих над пустым рингом, и красноречивой фразой.

Борьба никогда не заканчивается,

– говорится на изображении.

Всем, кто остался в нашем углу: Fight Night возвращается. ️ #FightNight https://t.co/THPwtB7hTC – EA SPORTS Fight Night (@EASPORTSFN) 20 октября 2026

Издатель обратился ко всем, кто "оставался в углу серии на протяжении этих лет", и объявил о возвращении бренда.

Вместе с тем разработчики воздержались от раскрытия технических подробностей проекта или даты релиза, однако сам факт возрождения вызвал бурную реакцию среди игрового сообщества. В частности, учитывая, что всего лишь в сентябре появилась новость о том, что многострадальная франшиза Fight Night находится в окончательном нокауте.

Возвращение боксерского симулятора станет третьим большим возрождением классических спортивных серий Electronic Arts после успешного перезапуска College Football и разработки Skate. Эксперты связывают такое решение с глобальными изменениями в стратегии компании после ее приобретения инвесторами из Саудовской Аравии.

Тем более что Саудовская Аравия активно финансирует профессиональный бокс, владеет авторитетным изданием The Ring и проводит зрелищные поединки с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, поэтому интерес новых владельцев к виртуальному рингу выглядит вполне логичным.