Elden Ring Nightreign разочаровала экспертов Digital Foundry –что не так с игрой

Новый кооперативный roguelike-экшн Elden Ring Nightreign от FromSoftware и Bandai Namco получил волну критики не только от игроков, но и от технических экспертов Digital Foundry. Аналитик Томас Морган охарактеризовал состояние игры на текущем и предыдущем поколении консолей как оставляющее желать лучшего.

На PS5, Xbox Series X и Series S Nightreign не способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду, рассказывает 24 Канал. Игра не поддерживает PS5 Pro, а также лишена режима трассировки лучей, что был в базовом Elden Ring.

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Визуально версии для современных консолей почти идентичны, но на Xbox Series S качество изображения хуже – ниже разрешение, тени и детализация. PS5 Pro имеет незначительное преимущество, однако это не спасает ситуацию.

Режим качества, по словам Моргана, практически не имеет смысла – обещанные 60 fps недостижимы, и только в режиме производительности при условии включенного VRR удается приблизиться к этому показателю. Игнорирование PS5 Pro при запуске крупного проекта он назвал тревожным сигналом.

Дела еще хуже на старом поколении. Версия для PS4 работает в разрешении 900p, в отличие от 1080p в оригинальном Elden Ring, и с частотой кадров от 20 до 30 fps. Заметное снижение качества теней и плотности растительности.

Обзор игры от DF – смотрите видео:

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Несмотря на технические проблемы и звание худшей игры FromSoftware на Steam, проект сумел продаться тиражом в 3,5 миллиона копий за первые пять дней после релиза.

Кроме того, модер Yui добавил в Elden Ring Nightreign поддержку режима для двух игроков. Мод работает в обход системы Easy Anti-Cheat и поддерживает совместимость с другими модификациями.