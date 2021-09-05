Еще один прототип: фанат нашел в Венгрии статую женщины, которая очень похожа на Леди Димитреску

Поклонник видеоигры Resident Evil Village поделился очень интересной записью на Reddit. В венгерском городе Сегед он нашел статую женщины, которая очень похожа на Леди Димитреску.

Наверное, все геймеры хоть что-то слышали о вампирше Леди Димитреску с Resident Evil Village. В январе она неожиданно стала настоящей звездой сети, а также вдохновила поклонников на создание немалого количества работ. Правда, главный герой этой истории поделился не простой фанатской работой.

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Стоит начать с того, что в этой известной вампирши есть сразу несколько прототипов. Разработчики отмечали, что это собирательный образ, который они создали ориентируясь сразу на трех персонажей. Речь идет о героине японских мифов Хассаку-сама, венгерской графине Елизавете Батори, а также Мортише Аддамс в исполнении Анжелики Хьюстон. Правда, кажется, в Леди Димитреску может быть и больше прототипов.

Дело в том, что несколько дней назад на платформе Reddit появился пост, который понравился фанатам игры Resident Evil Village. Пользователь с никнеймом vzb227 поделился фотографией, на которой можно увидеть статую женщины, которая очень похожа на Леди Димитреску. Одета эта дама в длинное платье, на голове у нее большая шляпа, а в целом она также очень высокая. Находится эта статуя на территории венгерского города Сегед, а также известно, что она там появилась до выхода Resident Evil Village. Геймеры узнали, что создал ее Андраш Лапис, а в целом в его портфолио есть немало почти идентичных работ.

Можно предположить, что разработчики из Capcom действительно знакомы с работами этого художника. Возможно, одну из его статуй они увидели во время своей поездки в Восточную Европу. Напоследок стоит еще вспомнить, что геймеры уже находили в игре Resident Evil Village локации, в которых есть реально существующие прототипы. А самое главное, что они также находятся в этом регионе.

Статуя женщины, которая очень похожа на Леди Димитреску / Фото Reddit vzb227