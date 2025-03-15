Гейб Ньюэлл ответил на письмо фаната и рассказал какая украинская видеоигра действительно его захватила

Глава Valve Гейб Ньюэлл ответил на электронное письмо одного из поклонников и рассказал, что почти завершил свое четвертое прохождение хитовой украинской игры.

Одна из самых легендарных фигур в истории игровой индустрии любит время от времени отвечать на электронные письма фанатов и недавно любознательный геймер спросил руководителя Valve во что тот играл в последнее время и получил интересную информацию, сообщает 24 Канал.

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Ньюэлл в восторге от STALKER 2 Сердце Чернобыля

В соцсети X появился скриншот переписки геймера с легендарным разработчиком Гейбом Ньюэллом.

1 марта любознательный поклонник прислал Габену письмо, где спросил в какие видеоигры тот вообще играет, а уже 3 марта неожиданно получил ответ.

В последнее время я чертовски много играл в STALKER 2. Я должен дойти до четвертой концовки завтра, а потом разберусь во что буду играть дальше,

– написал Гейб.

Итак, глава Valve потратил очень много времени на игру украинской студии GSC Game World и полюбил ее настолько, что решил самостоятельно увидеть практически все концовки STALKER 2: Сердце Чернобыля.