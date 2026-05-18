Вы бы уже ее завершили: директор Take-Two назвал дату, когда изначально должна была выйти GTA 6

Штраус Зельник, глава издательства Take-Two, поделился новыми деталями создания Grand Theft Auto 6, которые ранее оставались за кулисами. Оказалось, что внутренние дедлайны компании существенно отличались от тех, которые озвучивали публично.

Каким был первоначальный график GTA 6 и что помешало планам?

Штраус Зельник во время интервью раскрыл информацию, которая до этого момента была предметом многочисленных теорий среди фанатов серии. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 пока отстает от первоначального внутреннего графика примерно на 18 месяцев. Это означает, что издатель изначально планировал выпустить самую ожидаемую игру десятилетия еще весной 2025 года, хотя эти сроки никогда не объявлялись официально для широкой общественности, пишет VGC.

Публичная история анонсов релиза выглядела несколько иначе:

После первого трейлера Rockstar Games ориентировала игроков на 2025 год без уточнения квартала.

Впоследствии компания сообщила о планах выпуска осенью 2025 года, вспоминает IGN.

Однако позже дату изменили на май 2026 года.

Окончательное решение, которое остается актуальным и сейчас, было озвучено в ноябре 2025 года: официальная премьера запланирована на 19 ноября 2026 года.

Несмотря на длительное ожидание, Зельник демонстрирует полную уверенность в новой дате. Во время подкаста с Дэвидом Сенрой, когда речь зашла о давлении из-за неопределенности сроков, руководитель Take-Two ответил максимально решительно:

19 ноября, я знаю эту дату. Ее объявили,

– прокомментировал генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

Такой значительный перенос сроков объясняется стремлением достичь идеального качества продукта. Зельник неоднократно подчеркивал, что готов предоставить разработчикам из Rockstar Games все необходимые ресурсы для создания версии, которую он называет "совершенством". В разговоре с Bloomberg он отметил, что компания пытается обеспечить свои команды неограниченными финансовыми, творческими и человеческими ресурсами, чтобы они могли установить новый рекорд продаж.

Сколько вложили в разработку?

Масштабы инвестиций в GTA 6 действительно впечатляют. По оценкам издания Business Insider, расходы Take-Two на разработку игры уже составляют от 1 до 1,5 миллиардов долларов. Зельник в комментарии для этого же издания не назвал точную сумму, но признал, что проект "был дорогим".

Для сравнения, бюджет нового экстракшн-шутера от студии Bungie составил более 250 миллионов долларов, а разработка игр серии Call of Duty, в частности Black Ops Cold War, стоила компании Activision около 700 миллионов долларов в течение всего жизненного цикла игры. Таким образом, шестая часть Grand Theft Auto уверенно превосходит все известные показатели в индустрии.

Кроме финансовых затрат, проект требует колоссальных временных затрат, замечает 24 Канал. Некоторые из тысяч сотрудников Rockstar работают над игрой уже более десяти лет. Зельник убежден, что Grand Theft Auto является самой ценной интеллектуальной собственностью в сфере развлечений, и хотя он не раскрывает общий доход серии за все время, он заметил, что "это много".

Опять о цене

На фоне растущих расходов в индустрии напомним и о дискуссиях относительно цены будущего блокбастера. Аналитик Bank of America Омар Дессуки высказал мнение, что Rockstar стоит повысить стоимость GTA 6 до 80 долларов. Он считает, что продажа такого ожидаемого сиквела по стандартной цене в 70 долларов может негативно повлиять на другие игры, которые тоже стремятся повысить цены для обеспечения устойчивости бизнеса.

В прошлом году аналитик Эппиллион Мэтью Болл даже предположил, что цена может достичь 100 долларов, чтобы компенсировать все расходы. Это может помочь другим компаниям поднять планку стоимости игр на фоне глобальной инфляции и роста затрат на разработку AAA-проектов, напоминает 24 Канал.

Когда мы узнаем больше?

Маркетинговая кампания игры должна активизироваться уже этим летом, перед запланированным ноябрьским релизом. Фанаты с нетерпением ожидают третий трейлер и запуск предварительных заказов.

Масла в огонь подлила недавняя рассылка от ритейлера Best Buy для участников партнерской программы, что заставило многих предполагать близкий старт продаж. В частности, называют даты в диапазоне от 18 до 21 мая.

Пока сеть полнится теориями, руководство Take-Two сохраняет спокойствие и молчит.

Вам також буде цікаво дізнатися: ще кілька слів про Grand Theft Auto VI

После многих лет слухов, утечек и спекуляций компания Rockstar Games наконец официально показала Grand Theft Auto VI, и теперь уже понятно, что игра станет одним из крупнейших релизов в истории индустрии. Rockstar возвращает серию к современной версии Vice City – вымышленного аналога Майами – но на этот раз масштабы значительно больше. События игры будут происходить в штате Leonida, который напоминает Флориду со своими болотами, пляжами, трассами, криминалом, странными персонажами и сатирой на американское общество, пишет GameSpot.

В центре сюжета – двое главных героев: Люсия Каминос и Джейсон Дюваль. Это первый случай в истории серии GTA, когда одним из центральных персонажей стала женщина. Rockstar прямо показывает динамику в стиле "Бонни и Клайд" – пара преступников, которые вынуждены полагаться друг на друга после неудачного ограбления. По официальному описанию, после того, как "легкое дело" выходит из-под контроля, герои оказываются в центре большого заговора, охватывающего весь штат Leonida.

Судя по трейлерам и материалам Rockstar, игра будет активно высмеивать современную интернет-культуру, соцсети, тикток-видео, стримеров, теории заговора, культ вирусного контента и хаотичную атмосферу современной Флориды, обращает внимание 24 Канал. Фанаты уже заметили десятки сцен, которые напоминают реальные вирусные ролики из американского интернета. Rockstar традиционно использует GTA как сатиру на современное общество, но GTA 6, похоже, станет самой "интернетной" частью серии.

Также заметно, что Rockstar делает ставку на более эмоциональный и кинематографический сюжет. В трейлерах значительно больше внимания уделяется взаимоотношениям между героями, их конфликтам, доверию и совместному выживанию. Это напоминает подход студии в Red Dead Redemption 2, где история персонажей стала не менее важной, чем открытый мир.

На каких платформах выйдет GTA 6 и что известно о ПК-версии?

GTA 6 официально выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X и Xbox Series S. Rockstar и Take-Two подтвердили, что игра не выйдет на старых консолях поколения PlayStation 4 и Xbox One. Причина очевидна – игра создается исключительно под современное "железо", с акцентом на сложную симуляцию города, плотность NPC, графику и масштаб мира.

Больше всего дискуссий вызывает ПК-версия. Пока Rockstar официально не подтвердила релиз GTA 6 на ПК. Компания традиционно сначала выпускает свои большие игры на консолях, а уже потом переносит их на компьютеры. Так было с GTA V и Red Dead Redemption 2. Глава Take-Two Штраус Зельник прямо заявлял, что Rockstar сперва ориентируется на консольную аудиторию, которую считает "основным потребителем", напоминает Gadgets 360.

В то же время почти никто не сомневается, что ПК-версия всё же появится позже. Многие аналитики ожидают релиз через год или даже полтора после запуска на консолях. Частично это связывают с желанием Rockstar максимально оптимизировать игру, а частично – с бизнес-стратегией. В сообществе давно бытует мнение, что компания фактически стимулирует "двойные покупки", когда фанаты сперва покупают игру на консоли, а потом еще раз на ПК, считает Fragster.

В чем заключается феномен GTA 6?

Популярность GTA 6 уже сейчас выглядит феноменальной даже по меркам индустрии. Первый трейлер игры набрал сотни миллионов просмотров и стал одним из самых масштабных запусков видео в истории YouTube среди игрового контента. Каждый новый кадр трейлеров фанаты разбирают буквально по пикселям, а любые новости об игре мгновенно становятся глобальными заголовками.

Причин такой популярности несколько:

Во-первых, GTA – одна из самых известных франшиз в истории видеоигр. GTA V продалась тиражом более 200 миллионов копий и остается одной из самых успешных развлекательных продуктов всех времен.

Во-вторых, между GTA V и GTA 6 пройдет более 10 лет – это беспрецедентно длинный цикл ожидания для столь большой серии.

Кроме того, Rockstar имеет репутацию студии, которая выпускает очень дорогие, технологически прорывные и детализированные игры. Часть игроков буквально воспринимает GTA 6 как "демонстрацию будущего" всей индустрии. В соцсетях и на Reddit постоянно обсуждают, насколько технологически продвинутым будет открытый мир, искусственный интеллект NPC, физика, транспорт, полиция и анимации.

Фактически GTA 6 уже давно перестала быть просто игрой, подытоживает 24 Канал. Для индустрии это культурное событие глобального масштаба, которое сравнивают с релизами крупнейших фильмов Голливуда или новых продуктов Apple. Аналитики уже прогнозируют, что запуск GTA 6 может стать крупнейшим развлекательным релизом в истории.