Rockstar назвала дату выхода первого официального трейлера GTA 6

Rockstar Games наконец-то назвала окончательную дату выхода первого официального трейлера предстоящей игры Grand Theft Auto 6. Поклонникам франшизы осталось подождать буквально считанные дни.

Окончательная дата выхода трейлера теперь отмечена прямо на главной странице сайта студии Rockstar Games. Геймеры впервые смогут увидеть будущую игру Grand Theft Auto 6 уже в начале следующей недели.

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Дата первого трейлера GTA 6

Теперь, когда зайти на официальный сайт студии, там отмечено:

Трейлер 1. Вторник, 5 декабря. 9 часов по восточному времени.

То есть в Украине трейлер выйдет 5 декабря в 16:00.

Дата выхода трейлера GTA 6 / Скриншот с сайта Rockstar Games

Впервые о предстоящем официальном анонсе игры студия Rockstar заявила еще 8 ноября. Впрочем, дату выхода первого трейлера пока не называли – говорили только о "начале декабря".

В геймерском сообществе прогнозировали, что релиз долгожданного трейлера состоится в ночь с 7 на 8 декабря – во время события The Game Awards 2023. К счастью для поклонников это произойдет даже быстрее. Остается только дождаться последние столь волнующие дни.