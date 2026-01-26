Ubisoft убила франшизу, которая должна была "убить" GTA

Авторитетный инсайдер утверждает, что Ubisoft больше не имеет в планах работать над играми в известной франшизе, которая в свое время выглядела как реальный конкурент GTA.

Том Хендерсон рассказал что же на этот раз придумали в Ubisoft чтобы разочаровать фанатов, сообщает Dexerto.

Ubisoft "убила" Watch Dogs?

В подкасте от Insider Gaming, инсайдер и журналист подробнее рассказал о последствиях безумной реструктуризации компании.

Оказалось, что в дополнение к прекращению работы над ремейком Prince of Persia The Sands of Time, Ubisoft "убила" еще одну известную франшизу – Watch Dogs.

По словам Хендерсона, виной всему стали плохие продажи Legion, которую боссы компании выпустили в свет, когда разработчики считали, что игре нужно значительно больше времени на разработку.

Это сделали, чтобы перевести команду на другой проект, работа над которым велась в студии уже несколько лет, но который потом был отменен. Гениальный менеджмент, не так ли?

С тех пор франшиза Watch Dogs фактически была заброшена и какого-то "воскрешения" не предвидится.

Насколько мне известно на данный момент, Watch Dogs полностью мертва,

– говорит инсайдер.

Почему Watch Dogs звали "убийцей" GTA?