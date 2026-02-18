Модеры сжали GTA V до 2,5 гигабайт – как теперь выглядит игра

Поклонники Grand Theft Auto 5 выпустили модификацию, которая сжимает размер игры почти в 50 раз. Что из этого получилось – узнайте в материале.

С каждым годом видеоигры становятся все масштабнее и все "тяжелее", но это вполне оправдано, что доказывает недавний эксперимент геймеров, информирует 24 Канал.

Интересно "Кто к черту это утвердил?", – создатель оригинальных God of War разгромил новую игру серии

Как GTA V выглядит в супер "сжатом" варианте?

В этом году GTA V отпразднует свой 12 день рождения, но даже спустя столько времени после релиза игра остается довольно требовательной к железу.

В частности, речь о жестком диске вашего ПК, на котором должно быть свободно по меньшей мере 105 гигабайт.

Исправить эту досадную ситуацию взялись модеры, которые создали "спасительный" апдейт для игры, который уменьшает ее размер до 2,5 гигабайт, удалив всё "лишнее".

Под "лишним", естественно, подразумевается вся озвучка, текстуры, миссии и все то, без чего игра не будет хоть как-то функционировать.

Ролик с результатами этой затеи стал вирусным на странице internet hall of fame в соцсети X.

"Сжатая" GTA 5: смотрите видео

Понятно, что в таком виде культовая песочница от Rockstar не выглядит как многомиллионный блокбастер от мира видеоигр, но она все еще работает.

Так что порт для PS2 теоретически был бы возможным..,

– пошутил геймер Joshua Chapman.

Некоторые даже говорят, что Cyberpunk 2077 на релизе выглядела практически так же как этот мод. Что ж, надеемся, что подобная участь не постигнет GTA 6.

Последние новости о GTA 6: