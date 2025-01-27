IEM Katowice 2025: детали турнира по Counter-Strike 2, который разыграет миллион долларов

Через несколько дней начнется Intel Extreme Masters Katowice 2025, в котором примет участие украинская команда Natus Vincere. Рассказываем обо всех деталях, которые нужно знать перед началом соревнований.

IEM Katowice 2025: как это будет

Турнир в польском городе Катовице стартует 29 января и продлится до 9 февраля. Участие в нем примут 24 команды, которые будут бороться за главный приз в размере 400 000 долларов. Для "серебряного" призера приберегли 180 000 долларов, а за третье место отдадут 80 000 долларов, пишет 24 Канал.

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Этот турнир будет проходить полностью в оффлайне. Команды соберутся на Spodek Arena. Среди них будет и украинская команда NAVI, которая не проходила через отбор, а была прямо приглашена из-за своих предыдущих высоких результатов. Хотя Natus Vincere и опустились на третье место в рейтинге HLTV после проигрыша на мэйджоре, они все еще входят в список лучших и будут получать автоматические приглашения на турниры. Хотя бы как самая популярная команда 2024 года по результатам зрительских просмотров.

Вот полный список команд, которые попали на IEM Katowice 2025:

Natus Vincere

HEROIC

G2 Esports

The MongolZ

Team Vitality

FaZe Clan

MOUZ

Team Falcons

Team Liquid

FURIA Esports

paiN Gaming

MIBR

3DMAX

Eternal Fire

GamerLegion

Complexity

SAW

BIG

FlyQuest

Astralis

Wildcard

Virtus.pro

Imperial Female

Team Spirit

Какие шансы Natus Vincere на победу

К сожалению, пока что неизвестно, с кем сыграет свой первый матч Natus Vincere. Соперник команды определится позже по результатам первых игр на этапе Play-In. На этом первом этапе Team Liquid сойдется с HEROIC, Complexity с Eternal Fire, 3DMAX с FlyQuest, Astralis будет играть с MIBR, paiN Gaming с Virtus.pro, SAW с GamerLegion, Wildcard с BIG и Imperial Female с FURIA Esports.

NAVI уже находится на этапе Group Stage в группе B, где вместе с ней также MOUZ, MongolZ и Team Spirit. Такие команды, как G2 Esports, Team Falcons, Team Vitality и FaZe Clan тоже прошли сразу в Group Stage, но находятся в группе A.

Сейчас главного фаворита определить довольно сложно. Эксперты Favbet прогнозируют хорошие выступления сразу трем коллективам: Team Spirit, NAVI и Team Vitality. Шанс на победу "драконов" оценивают в 4.20, одновременно "рожденные побеждать" и Vitality имеют коэффициенты в 4.30 и 4.50 соответственно.

За Natus Vincere сейчас играют:

b1t, Валерий Ваховский.

Aleksib, Алекси Виролайнен.

jL, Юстинас Лекавичюс.

iM, Михай Иван.

w0nderful, Игорь Жданов.

Напомним, в прошлогоднем IEM Katowice 2024 Natus Vincere заняла лишь 7 место, поэтому ее призовые составили 24 000 долларов. Победителем тогда была Team Spirit. На втором месте оказались FaZe Clan, а третье забрали игроки Team Falcons. MOUZ досталось четвертое место.