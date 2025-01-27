IEM Katowice 2025: детали турнира по Counter-Strike 2, который разыграет миллион долларов
Через несколько дней начнется Intel Extreme Masters Katowice 2025, в котором примет участие украинская команда Natus Vincere. Рассказываем обо всех деталях, которые нужно знать перед началом соревнований.
IEM Katowice 2025: как это будет
Турнир в польском городе Катовице стартует 29 января и продлится до 9 февраля. Участие в нем примут 24 команды, которые будут бороться за главный приз в размере 400 000 долларов. Для "серебряного" призера приберегли 180 000 долларов, а за третье место отдадут 80 000 долларов, пишет 24 Канал.
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Этот турнир будет проходить полностью в оффлайне. Команды соберутся на Spodek Arena. Среди них будет и украинская команда NAVI, которая не проходила через отбор, а была прямо приглашена из-за своих предыдущих высоких результатов. Хотя Natus Vincere и опустились на третье место в рейтинге HLTV после проигрыша на мэйджоре, они все еще входят в список лучших и будут получать автоматические приглашения на турниры. Хотя бы как самая популярная команда 2024 года по результатам зрительских просмотров.
Вот полный список команд, которые попали на IEM Katowice 2025:
- Natus Vincere
- HEROIC
- G2 Esports
- The MongolZ
- Team Vitality
- FaZe Clan
- MOUZ
- Team Falcons
- Team Liquid
- FURIA Esports
- paiN Gaming
- MIBR
- 3DMAX
- Eternal Fire
- GamerLegion
- Complexity
- SAW
- BIG
- FlyQuest
- Astralis
- Wildcard
- Virtus.pro
- Imperial Female
- Team Spirit
Какие шансы Natus Vincere на победу
К сожалению, пока что неизвестно, с кем сыграет свой первый матч Natus Vincere. Соперник команды определится позже по результатам первых игр на этапе Play-In. На этом первом этапе Team Liquid сойдется с HEROIC, Complexity с Eternal Fire, 3DMAX с FlyQuest, Astralis будет играть с MIBR, paiN Gaming с Virtus.pro, SAW с GamerLegion, Wildcard с BIG и Imperial Female с FURIA Esports.
NAVI уже находится на этапе Group Stage в группе B, где вместе с ней также MOUZ, MongolZ и Team Spirit. Такие команды, как G2 Esports, Team Falcons, Team Vitality и FaZe Clan тоже прошли сразу в Group Stage, но находятся в группе A.Сейчас главного фаворита определить довольно сложно. Эксперты Favbet прогнозируют хорошие выступления сразу трем коллективам: Team Spirit, NAVI и Team Vitality. Шанс на победу "драконов" оценивают в 4.20, одновременно "рожденные побеждать" и Vitality имеют коэффициенты в 4.30 и 4.50 соответственно.
За Natus Vincere сейчас играют:
- b1t, Валерий Ваховский.
- Aleksib, Алекси Виролайнен.
- jL, Юстинас Лекавичюс.
- iM, Михай Иван.
- w0nderful, Игорь Жданов.
Напомним, в прошлогоднем IEM Katowice 2024 Natus Vincere заняла лишь 7 место, поэтому ее призовые составили 24 000 долларов. Победителем тогда была Team Spirit. На втором месте оказались FaZe Clan, а третье забрали игроки Team Falcons. MOUZ досталось четвертое место.