Игрок в Halo Infinite одним выстрелом из снайперской винтовки убил более 20 персонажей

Результатом интересного эксперимента поделились поклонники видеоигры Halo Infinite. Они узнали, что из снайперской винтовки можно убить одним выстрелом сразу 23 игрока.

Наверное, все поклонники шутеров знают, что снайперские винтовки во всех играх являются одними из самых смертоносных вариантов вооружения. Обычно такое оружие убивает из одного выстрела в голову, а нередко популярными становятся видео, на которых можно увидеть своеобразный "шашлык" из оппонентов.

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Например, несколько месяцев назад мы рассказывали о хайлайте, которым отличился киберспортсмен с никнеймом ZywOo. Во время одного из соревновательных матчей он смог ликвидировать одним выстрелом сразу трех оппонентов. А среди поклонников Battlefield 2042 популярным стал клип, на котором можно увидеть похожий хайлайт. Геймер с никнеймом CaesarGGM также смог одним выстрелом убить сразу троих игроков вражеской команды.

Клип, которым поделился CaesarGGM: видео

Наверное, все поклонники Halo Infinite знают, что снайперская винтовка из этой видеоигры также очень смертоносна. Она наносит немало урона, а также убивает из одного выстрела в голову. Но насколько она смертоносна геймеры не знали, правда, до сегодняшнего дня.

Дело в том, что фанаты Halo Infinite провели эксперимент, посвященный именно этому вопросу. Для этого все они собрались на одном сервере, а затем выстроились в линию. Оказалось, что из снайперской винтовки можно убить одним выстрелом в голову сразу 23 игрока. Также интересно, что пуля после выстрела летит довольно медленно, а между первым и последним убийством проходит несколько секунд.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети этот эксперимент очень понравился. А оригинальная запись довольно быстро собрала в твиттере более 500 тысяч просмотров.

Интересный эксперимент в видеоигре Halo Infinite: видео