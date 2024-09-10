Вот перечень игр оптимизированных для PlayStation 5 Pro, которая выйдет на рынок в ноябре
Источник:Блог PlayStation
Компания Sony официально представила PS5 Pro во время своей технической презентации 10 сентября, подтвердив перечень игр, которые будут оптимизированы для обновленной консоли. PS5 Pro, которая обещает повышенную производительность и улучшенную графику, дебютирует 7 ноября по цене 700 долларов (800 евро).
Компания Sony подтвердила, что от 40 до 50 игр будут оптимизированы для новой консоли до даты ее запуска. В официальном блоге PlayStation перечислено несколько громких игр, которые получат улучшения на PS5 Pro, включая как существующие, так и будущие игры.
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Подтвержденный перечень игр с поддержкой PS5 Pro включает:
- Alan Wake 2;
- Assassin's Creed Shadows;
- Demon's Souls;
- Dragon's Dogma 2;
- Final Fantasy VII Rebirth;
- Gran Turismo 7;
- Hogwarts Legacy;
- Горизонт Запретный Запад;
- Marvel's Spider-Man 2;
- Ratchet & Clank: Rift Apart;
- The Crew Motorfest;
- The First Descendant;
- ремастер The Last of Us Part II.
Игры, оптимизированные для PS5 Pro, будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced, которая акцентирует на таких улучшениях, как повышенное разрешение и частота кадров.
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Игроки могут рассчитывать на такие улучшения, как геймплей со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 4K, что значительно выше стандартных 30 кадров в секунду.
Одной из заметных особенностей PS5 Pro является ее дизайн. Консоль будет продаваться без дисковода и вертикальной подставки. Пользователи будут иметь возможность приобрести все это отдельно.
Трейлер PlayStation 5 Pro: смотрите видео
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Запуск консоли состоится уже через несколько месяцев, поэтому к этому времени Sony может сообщить больше новостей, которые будут касаться PS5 Pro. Кстати, консоль будет иметь 2 ТБ встроенного хранилища и будет поставляться с предустановленной игрой Astro Bot, которая вышла недавно.