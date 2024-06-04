8 игр, которые мы мечтаем увидеть на Summer Game Fest в этом году
4 июня 2024, 15:01Читати новину українською
Summer Game Fest - большой игровой фестиваль, объединяющий всю индустрию видеоигр. В течение нескольких летних дней участники проводят демонстрации, делают анонсы, выпускают трейлеры, раскрывают планы и даже позволяют поиграть в демоверсии своих проектов. Вот несколько самых ожидаемых игр, о которых мы хотим услышать в этом году.
Событие пройдет с 7 по 10 июня. Ожидается, что по крайней мере некоторые мероприятия будут транслировать онлайн. Расписание можно посмотреть на официальном сайте фестиваля, передает Games 24.
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Список самых желанных
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Да, мы знаем, что новый трейлер вышел не так давно. Но каждый фанат игры от FromSoftware хочет увидеть немного больше о предстоящем DLC, которое ожидается 21 июня.
- Fable 4. Прошло слишком много времени, с тех пор, как мы в последний раз слышали о продолжении легендарной фэнтезийной франшизы от Playground Games. В феврале сообщалось, что она может выйти в 2025 году и уже приблизилась к финальной стадии разработки. Поэтому было бы неплохо увидеть трейлер или услышать немного больше деталей.
- The Sims 5. EA молчит о продолжении любимого миллионами симулятора жизни и утопления в бассейне, а инсайдеры тем временем постепенно сливают информацию о Project Rene. Так что да, все ожидают больше информации, ведь сколько можно еще ждать?
- Assassin's Creed Shadows. Трейлер долгожданного продолжения Assassin's Creed в антураже средневековой Японии недавно получил первый трейлер. Мы подробно рассказали обо всем, что известно об этой игре сегодня, но все еще ожидаем большего количества подробностей. Возможно, даже на демонстрацию геймплея. Это вполне реально, учитывая, что в последний день фестиваля пройдет Ubisoft Forward – личное событие разработчика, включающее анонсы, обновления и предварительный просмотр будущих игр.
Трейлер Assassin's Creed Shadows: смотрите видео
- Call of Duty: Black Ops 6. Будущая игра в жанре шутера от первого лица, которую разрабатывают Treyarch и Raven Software, – двадцать первая во франшизе Call of Duty и шестая основная игра в сюжетной подсерии Black Ops, являющаяся прямым продолжением Call of Duty: Black Ops Cold War (2020). Ожидается, что она выйдет в конце 2024 года.
- Dragon Age: Dreadwolf. У нас не было новой игры Dragon Age уже десять лет, а теперь точно знаем, что EA и BioWare собираются полностью представить Dragon Age Dreadwolf на фестивале Summer Game Fest. До сих пор нам показывали только концепт-арты и очень короткий тизер-трейлер, так что мы с нетерпением ждем следующее приключение в Тедасе.
- GTA 6. Эта игра вообще не нуждается ни в каких комментариях. Ее ждут уже более десяти лет, но пока мы получили лишь небольшой трейлер без каких-либо существенных деталей. Разработчики обещают революцию, но какой она будет, до сих пор неясно.
- Star Wars Outlaws. Одна из самых ожидаемых игр 2024 года, Star Wars Outlaws, разделит главное внимание на Ubisoft Forward с Assassin's Creed Shadows в этом году. Мы, безусловно, хотим увидеть больше геймплея, свежей информации о главных героях, а также узнать больше о том, чего ожидать от амбициозной игры с открытым миром по мотивам "Звездных войн" от Massive.