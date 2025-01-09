Не такой искусный, как хочет казаться: Илона Маска обвинили во лжи относительно Path of Exile 2

Миллиардер Илон Маск давно выставляет на показ свое увлечение видеоиграми, но фанаты Path of Exile 2 считают, что он лишь симулирует мастерство в этой популярной игре.

Недавно Маск похвастался тем, что его выкинуло из Path of Exile 2 за "чрезмерное" мастерство и в целом продолжает оповещать своих подписчиков в соцсети X об успехах в популярном проекте, но некоторые считают, что все это лишь фейк, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Маск на самом деле не играет сам?

Профессиональный стример Path of Exile под ником Quin69 утверждает, что с трансляциями Илона явно что-то не то и опальный миллиардер, очевидно, обманывает своих поклонников.

Стример считает, что Маск платит другому геймеру за так называемый "буст" аккаунта, то есть чтобы тот выполнял за него все сложные этапы игры, чтобы прокачать персонажа.

На каждой трансляции он просто сидит с фоновым шумом (из игры, – Games 24) и рассказывает об искусственном интеллекте, DOGE Coin, а затем завершает стрим. Я искренне думаю, что он играл в Diablo 4, он был зависимым, но сейчас он явно не имеет представления (об игре, – ред.),

– сказал Quin69.

Аргументы геймера в пользу того, что Маск мошенничает выглядят достаточно весомыми. В частности, Quin69 заметил, что в игровом интерфейсе миллиардера есть вкладка подписанная как "Карта Илона", а также технологический магнат "не имеет понятия, как активировать Атлас".

Он пробегает мимо Сферы Хаоса. Он буквально не представляет, что делает,

– добавляет стример.

При этом Quin69 признает, что Маск, похоже, имеет определенные знания об игре, но вряд ли является настолько искусным игроком каким хочет казаться, ведь любой геймер высокого уровня не оставил бы Сферы Хаоса на земле.

Полный анализ от Quin69 – смотрите видео

На стримера уже успела наброситься армия поклонников Маска, которая заявляет что тот просто хочет "хайпануть" на славе миллиардера.

Со всем тем, на сабредите фанатов Path of Exile 2 большинство высокоуровневых игроков пришли к согласию, что доказательства Quin69 являются весомыми и Илон действительно похож на лжеца.

Какой из этих двух "лагерей" прав, мы, наверняка, не узнаем никогда.