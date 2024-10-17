Не укладывается в голове: создатели It Takes Two отчитались о новом рекорде проданных копий игры

Кооперативный приключенческий платформер It Takes Two, разработанный Hazelight Studios и изданный Electronic Arts, продолжает удивлять игровое сообщество впечатляющими показателями продаж даже спустя три года после своего первого релиза.

По состоянию на март 2024 года, на третью годовщину запуска, It Takes Two было продано 16 миллионов копий – выдающаяся веха. Однако динамика игры не сбавляет оборотов. За последние семь месяцев было продано еще 4 миллиона копий, а общий объем продаж достиг впечатляющих 20 миллионов.

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Разработчики выразили свою благодарность, сказав:

Вы лучшие фанаты в мире. То, как вы приняли нашу игру, просто зашкаливает! Мы благодарны каждому из миллионов и миллионов за то, что они наслаждаются временем, проведенным с Коди и Мэй.

Выпущенная в марте 2021 года, It Takes Two быстро стала любимицей фанатов благодаря своему уникальному кооперативному геймплею.

Игра рассказывает историю Коди и Мэй, пары на грани развода, которые превращаются в кукол. Игроки работают вместе, чтобы преодолеть разнообразные вызовы, давая паре шанс восстановить свои отношения. Строгий кооперативный дизайн игры поддерживает как локальную, так и сетевую игру, что делает командную работу важной для прохождения сюжета.

Доступна на многих платформах – ПК (Steam, EA App), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch – игра продолжает привлекать новых игроков.

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В мае 2024 года Steam-версия It Takes Two также стала полностью совместимой со Steam Deck и больше не требует установки приложения EA для игроков на ПК, что еще больше повысило ее доступность.