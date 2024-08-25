В сети появились новые детали о Half-Life 3 – инсайдеры уверены, что игра существует
Источник:Gabe Follower на YouTube
Известный инсайдер поделился в сети результатом своего 3-летнего расследования, которое пролило свет на состояние разработки одной из самых ожидаемых видеоигр в истории – Half-Life 3.
Инсайдер под ником Gabe Follower, известный своей осведомленностью в делах Valve, в частности секретах CS 2, ошарашил геймерское сообщество новостями о разработке Half-Life 3.
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Неужели мир получит новую часть легендарной игры
В начале августа блогер Тайлер Маквикер заявил, что Valve на самом деле разрабатывают HL 3 и поделился первыми деталями о не анонсированном проекте.
Теперь еще более надежный источник, в лице инсайдера Gabe Follower, подтверждает информацию ютубера.
По словам расследователя, он потратил более 3 лет на то, чтобы по крупицам собирать детали о будущем проекте и все это вылилось в видео на YouTube.
Расследование инсайдера – смотреть интересное видео
Что инсайдер рассказал об игре:
- полуоткрытый мир;
- система динамической погоды;
- смена дня и ночи;
- "умные" NPC, которые будут предлагать динамические диалоги;
- механики сдвига силы тяжести;
- полностью физическое разрушение (с использованием вокселей);
- возвращение на XEN;
- события хронологически будут происходить после событий Half-Life: Alyx.
- разработчики заявляют, что проект содержит "амбициозный, не виданный до этого геймплей".
Несмотря на большую порцию информации, реальное состояние игры, которую инсайдер называет Half-Life X, и примерное окно ее релиза все еще остается тайной.