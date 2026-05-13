Assassin's Creed Hexe вернет главного героя одной из предыдущих частей серии

Серия Assassin's Creed готовит масштабное возвращение своего самого харизматичного героя. Новые утечки информации о проекте с кодовым названием Hexe раскрывают неожиданные подробности сюжета, где прошлое итальянского ассасина тесно переплетается с периодом охоты на ведьм в средневековой Германии.

Кто составит компанию главной героине Assassin's Creed Hexe?

Согласно многочисленным сообщениям в социальных сетях, Эцио Аудиторе, легендарный персонаж, впервые представленный в 2009 году в Assassin's Creed II, должен появиться в будущей игре серии под названием Hexe. Этот проект обещает стать самой мрачной частью франшизы, сосредоточившись на темах колдовства, страха и преследований, пишет Insider Gaming.

Инсайдерские данные, которые распространяет на Reddit информатор под ником Rogue (ранее известный точными утечками по Far Cry и XDefiant), указывают на то, что главная героиня игры, Аника, является прямым потомком Клаудии Аудиторе – родной сестры Эцио.

Ранее считалось, что протагонистку будут звать Эльза, однако новые данные свидетельствуют, что это было лишь рабочее название, подобное тому, как имя "Йора" использовалось для Эйвора во время разработки Assassin's Creed Valhalla. Сообщается, что связь Аники с Клаудией Аудиторе станет той нарративной цепочкой, которая соединит события в Германии с итальянским Братством ассасинов.

Наиболее сенсационной частью утечки является утверждение о физическом или ментальном присутствии самого Эцио.

Эцио возвращается на 100%,

– прокомментировал инсайдер, описывая роль легендарного итальянца как пожилого наставника.

Среди найденных в файлах игры диалогов приводятся следующие цитаты:

"Следуй за мной. Прыгни со мной. Последний раз для старика". Так Эцио Аудиторе будет обращаться к своей преемнице.

В другой сцене он объясняет природу восприятия их ордена: "Они всегда боятся того, чего не могут контролировать. Нас тоже когда-то называли демонами. Но помни, Эльза: 'Nulla è reale, tutto è lecito' (Ничто не истинно, все дозволено)".

Сама Аника в одной из реплик отмечает, что белый капюшон ассасинов напоминает ей рисунки ее матери, на что Эцио отвечает: "Она хотела, чтобы у тебя была жизнь".

Появление Эцио вызывает дискуссии среди фанатов из-за хронологического несоответствия. Исторические события игры происходят в Вюрцбурге, Бавария, во время жестоких судебных процессов над ведьмами, которые имели место примерно через 100 лет после смерти Эцио.

Однако серия Assassin's Creed уже использовала механизмы "трансцендентности" времени. Например, в Assassin's Creed Revelations призрак Альтаира появлялся Эцио через столетие после своей смерти, а Кассандра в Assassin's Creed Odyssey жила тысячелетия благодаря артефактам Ису.

Смерть Эцио была показана в анимационной короткометражке Embers в 2011 году, поэтому его возвращение в Hexe, вероятно, произойдет в форме галлюцинаций, сбоев Анимуса или через силу артефактов.

Проблемы Hexe

На данный момент известно, что проект Hexe пережил турбулентную разработку. В феврале 2026 года должность креативного директора покинул Клинт Хокинг, ветеран Ubisoft, который работал над Splinter Cell: Chaos Theory и Far Cry 2. Его заменил Жан Гесдон, директор оригинальной Black Flag, который существенно переработал концепцию игры.

Вместо сверхъестественных способностей, вроде переселения души в кота, акцент сместили на более приземленный подход к ведьмовству, алхимии и ядам. В апреле 2026 года проект также покинул игровой директор Бенуа Рише.

Несмотря на эти трудности, Assassin's Creed Hexe считается одним из самых желанных проектов внутри компании. В игре появятся новые механики: NPC будут мгновенно сообщать о подозрительной деятельности, а дерево навыков позволит совершать паркур по веткам деревьев в лесистой местности. Также упоминаются "Кровные пакты" и миссии по поиску ритуальных мест и похищенных реликвий.

Assassin's Creed Hexe – одна из самых закрытых и одновременно самых обсуждаемых будущих игр Ubisoft во франшизе Assassin's Creed. Проект официально существует, но компания сознательно удерживает информационный вакуум, ограничиваясь общими формулировками о "опыте нового типа" и "мрачном сюжете в ключевой исторический период". Именно поэтому большинство деталей происходит из инсайдов и внутренних утечек, а не из полноценных официальных презентаций, напоминает 24 Канал.

Assassin's Creed Hexe разрабатывается студией Assassin's Creed Hexe Ubisoft Montreal, которая стояла за ключевыми частями серии. По подтвержденным данным Ubisoft, игра будет значительно темнее предыдущих частей и сфокусируется на атмосфере страха, преследований и социального напряжения. Действие, по общему представлению, разворачивается в Европе во время эпохи охоты на ведьм в Священной Римской империи, хотя точные локации официально не детализируются.

Ubisoft описывает Hexe как "нарративно ориентированный опыт нового типа", отходящий от классической RPG-структуры последних частей серии. Инсайдерские данные добавляют, что команда переделывала боевую систему, делая ее более тактической и менее перегруженной RPG-элементами.

Дата выхода Assassin's Creed Hexe

Относительно даты выхода, Ubisoft официально ее не называет. В то же время отраслевые инсайдеры и аналитики сходятся на 2027 году с потенциальным смещением в конец года из-за перестройки производственного процесса и сокращения или перераспределения части команды. По состоянию на сейчас Hexe находится в стадии активной разработки без публичного геймплейного показа.

Эцио Аудиторе: что мы знаем об одном из самых известных героев Assassin's Creed

Эцио – один из центральных персонажей серии, герой трилогии Assassin's Creed II, Brotherhood и Revelations. Он считается самым известным ассасином франшизы, символом ее классического периода.

По канону он родился во Флоренции 24 июня 1459 года во Флоренции в состоятельной семье Аудиторе. После трагедии, которая разрушила его семью, он становится ассасином и посвящает жизнь борьбе с тамплиерами и поиску справедливости. Со временем он вырастает из импульсивного юноши в опытного лидера и наставника ассасинов и становится одним из самых влиятельных лидеров в Европе.

Эцио является символом во всей франшизе из-за очень сильной, длинной и эмоциональной истории развития персонажа. Он известен как харизматичный, талантливый и один из лучших ассасинов во вселенной игры, а его сюжетная арка охватывает десятилетия жизни.

Какие еще игры во вселенной Assassin's Creed разрабатывает Ubisoft кроме Hexe

Параллельно с Hexe Ubisoft развивает несколько других проектов во вселенной Assassin's Creed. Компания официально подтвердила, что одновременно находится в разработке несколько игр разного масштаба – как сюжетных, так и мультиплеерных.

Среди них отдельно выделяется Assassin's Creed Invictus – многопользовательский проект в формате PvP, который создается ветеранами For Honor и должен стать возвращением к отдельному мультиплеерному опыту в серии.

Еще одно подтвержденное направление – ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, который часто фигурирует под рабочим названием вроде "Resynced". Он находится в производстве как обновленная версия классической игры с новой технологической базой. Игра должна выйти 9 июля 2026 года.

Отдельно в разработке остается мобильная игра Assassin's Creed Jade, которая переносит серию в формат открытого мира на смартфонах и планшетах.

Также Ubisoft работает над долгосрочной стратегией для франшизы, где Hexe выступает одним из ключевых "флагманов" наряду с другими еще не анонсированными проектами. Это означает, что серия Assassin's Creed фактически разделена на несколько параллельных ветвей развития – большие сюжетные RPG, ремейки классики, мобильные проекты и мультиплеерные эксперименты, которые формируют единую экосистему бренда.