Ветеран Rockstar рассказал какая игровая механика в конце концов оказалась лишней в GTA San Andreas

Технический директор культовой Grand Theft Auto San Andreas вспомнил о введении в игру какой механики разработчики сожалели вскоре после релиза игры.

Бывший технический директор Rockstar ответил на интересный вопрос поклонников серии GTA, раскрыв какую механику с San Andreas считает ошибкой, информирует 24 Канал.

Интересно Теперь вы можете побить CEO Take-Two – Штраус Зельник неожиданно появился в известном файтинге

"Стелс" в GTA San Andreas был лишним?

Ветеран индустрии Оббе Вермей часто радует геймеров тем, что вспоминает какие-то интересные истории со времен, когда он был одним из главных создателей GTA.

Когда-то он уже рассказывал как в игре появилась кинематографическая камера, а на этот раз его спросили о вырезанном контенте из GTA IV, а конкретно пистолет марки Беретта, оснащенный глушителем.

Пользователь соцсети X под ником @mikergmoj9696151 поинтересовался означало ли это, что в какой-то момент разработчики рассматривали появление в игре "стелса".

Вермей отметил, что не может точно ответить про "четверку", но вот в GTA San Andreas именно эта механика была лишней и принесла немало хлопот команде.

Насколько я помню, мы жалели именно о добавлении "стелса" в San Andreas, потому что в конце концов мы слишком себя перегрузили,

– написал разработчик.

Не знаю насчет 2 миссий. По моим воспоминаниям, стелс был конкретно одной из вещей, о которых мы пожалели, что добавили в SA, так как в итоге мы слишком перенапряглись. Поэтому я думал, что стелс никогда не преследовался в гта4. Но опять же, там постоянно шли эксперименты.. - Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) 3 июня, 2026

Что касается "приключений" Нико, то Вермей добавил, что команда "постоянно проводила эксперименты, о которых он не знал", поэтому вполне возможно, что в какой-то момент Rockstar действительно хотели добавить в Либерти-сити немного "стелса".