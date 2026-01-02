Модификация для Starfield весит более 100 гигабайт и превращает игру в проект по Star Wars
- Энтузиаст под ником DeityVengy создал модификацию для игры Starfield, которая занимает более 100 гигабайт и превращает ее в игру по мотивам Star Wars.
- Модификация включает уникальные сюжетные линии, новых NPC, оружие, снаряжение и переозвучку, и позволяет игрокам противостоять Империи и Восстанию во вселенной Star Wars.
Энтузиаст превратил космическую RPG Starfield от Bethesda в совершенно другую игру, создав модификацию весом более 100 гигабайт.
Star Wars Genesis – это не название нового фильма или сериала по мотивам известной вселенной, а наименование масштабной коллекции модификаций, которая заставит вас снова установить Starfield, информирует 24 Канал со ссылкой на Pubity в X.
Игра о "звездных войнах" на базе Starfield?
Космическая ролевая игра от Bethesda не стала тем прорывом на который так надеялись Тодд Говард и компания.
В частности, из-за слишком долгой разработки, на релизе проект не смог поразить геймеров и, не побоимся этого вывода, так и не стал хитом.
Это все еще хорошая игра, однако отнюдь не то "откровение", которого ожидали фанаты sci-fi жанра и конкретно этой студии.
Вместе с тем, Starfiled стала основой для кое-чего, что порадует всех фанатов Star Wars.
Энтузиаст под ником DeityVengy создал на базе RPG амбициозную и масштабную модификацию, которая по сути превращает детище Bethesda в совсем другую игру, посвященную вселенной, которую когда-то придумал знаменитый Джордж Лукас.
Трейлер проекта: смотрите видео
Genesis содержит уникальные сюжетные линии, квесты, полную переозвучку, новых NPC, оружие, снаряжение и все что только можно подумать.
Автор даже отдельно просил разрешения у LucasFilm на некоторые музыкальные композиции, чтобы те зазвучали в этой "игре".
Вы можете свободно путешествовать по Галактике и противостоять как Империи, так и Восстанию, борясь с преступными синдикатами... Возможности безграничны и расширяются с каждым обновлением,
– говорится на сайте модификации.
Так что, если у вас есть несколько часов свободного времени – вы знаете что делать. И да будет с вами сила.
Что известно о Starfield:
Ролевая игра Starfield от Bethesda вышла в сентябре 2023 года на ПК, Xbox Series X|S и стала доступной в Game Pass. Это первая "новая вселенная" студии за 25 лет.
RPG предоставляет глубокие возможности для создания персонажа, конструирования собственных звездолетов и развития космических аванпостов.
Сюжет сосредоточен на поисках таинственных артефактов по всей галактике, которые дают необычайные силы главному герою.