Хайлайт года в ARC Raiders – геймер поразил всех
- Геймер под ником BloodStag стал героем видео, эффектно уничтожив одного из самых опасных врагов в игре ARC Raiders, Rocketeer.
- Используя Snap Hook и мину Deadline, он оседлал врага и уничтожил его, получив прозвище "рейдер-паук".
Игрок ARC Raiders стал героем невероятного видео, где в настолько неповторимой манере уничтожил одного из самых опасных врагов в игре, что ролик уже назвали лучшим хайлайтом 2026 года.
Каждый игрок хитового шутера от Embark знает как трудно одолеть Rocketeer в одиночку, однако он не стал проблемой для нашего героя, информирует 24 Канал.
Невероятный момент в ARC Raiders, который вряд ли удастся повторить?
Rocketeer – это большой летающий "арк", который является одним из самых грозных оппонентов невнимательных рейдеров.
Его бомбардировка ракетами с воздуха может быстро стать причиной гибели, если вы вступили с ним в открытый бой на локации без укрытий вблизи, говорится на The Gamer.
Хотя этот враг уступает в размерах Matriarch или Queen, он все еще требует определенных навыков для уничтожения и как и все "арки", имеет слабые места.
Однако, никому не удавалось разобраться с этой угрозой так эффектно, как это сделал геймер под ником BloodStag в видео опубликованном ARC Raiders Updates в X
Вооружившись Snap Hook-ом и миной Deadline, он спрыгнул с верхушки башни, зацепился за Rocketeer, оседлал его, установил мину, а затем спрыгнул и удачно приземлился, зацепившись за частичку башни просто за момент до падения.
Этот хайлайт поистине один из тех, который лучше раз увидеть собственными глазами, чем тысячу раз услышать.
Невероятный хайлайт в ARC Raiders: смотрите видео
За такой трюк, героя видео уже окрестили "рейдером-пауком" и это без преувеличений очень удачное прозвище для такого мастеровитого геймера.