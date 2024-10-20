Безумные скидки в Epic Games Store – на платформе началась хэллоуинская распродажа
В честь самого известного в мире осеннего праздника Хэллоуина, на платформе EGS началась грандиозная распродажа, которая позволяет приобрести крутые видеоигры со скидкой до 70%.
С 18 октября по 1 ноября в цифровом магазине от Epic Games пройдет распродажа, которая предлагает очень соблазнительные цены на ряд интересных проектов, информирует Games 24.
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Не упустите шанс пополнить коллекцию
Для геймеров, которые не чураются пользоваться несколькими платформами для покупки видеоигр, EGS предлагают прекрасную возможность пополнить свою библиотеку.
В честь Хэллоуина цифровой магазин запустил масштабную распродажу, где с большой выгодой можно приобрести как давно известные проекты, так и "вчерашние" новинки.
При этом далеко не все игрушки соответствуют тематике праздника ужасов.
Мы решили сделать список из игр на которые стоит обратить внимание:
- Hogwarts Legacy – 479.70 гривен (70% скидки)
- Hi-Fi RUSH Deluxe Edition – 479.40 гривен (40% скидки)
- System Shock – 426.40 гривен (60% скидки)
- Dead Island 2 – 932.79 гривен (30% скидки)
- Lords of the Fallen – 749.50 гривен (50% скидки)
- Banishers: Ghost of New Eden – 734.30 гривен (30% скидки)
- Mortal Kombat 1 – 649.50 гривен (50% скидки)
- Alan Wake 2 – 619 гривен (50% скидки)
Также прямо сейчас (до 24 октября) на платформе "Эпиков" можно бесплатно получить игру по мотивам известного мультсериала для взрослых.