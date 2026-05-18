Microsoft неожиданно переименовала Xbox– ребрендинг уже запустили

Microsoft взялась за масштабное обновление своего игрового подразделения, а одним из самых заметных шагов стала смена написания бренда – теперь это XBOX. Впрочем, это лишь часть значительно большей перестройки внутри компании, которая набирает обороты после прихода новой руководительницы.

Обсуждения вокруг этого переименования стартовали еще 13 мая, после публикации генерального директора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) на своей странице в X, напоминает 24 Канал.

Она спросила пользователей, какой вариант им нравится больше – "Xbox" или "XBOX". В результате большинство проголосовало именно за второй вариант.

После этого официальный аккаунт бренда в X сменил название на "XBOX". В то же время страницы подразделения в Threads и Bluesky пока остались необновленными, хотя это может измениться в ближайшее время.

Зачем Microsoft возвращает XBOX?

Когда журналисты The Verge обратились к Microsoft за комментарием, представитель компании фактически подтвердил изменения, сославшись на сообщение Аши.

Впрочем, написание XBOX большими буквами не является чем-то новым для бренда. Именно так выглядел оригинальный логотип первой консоли XBOX. Поэтому это скорее возвращение к истокам, что вполне соответствует общей политике новой руководительницы, которую я бы иронично назвал "Make XBOX great again".

Аналогичный стиль Microsoft использовала и во время продвижения Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X/S, где отдельные элементы айдентики также оформлялись капсом.

XBOX быстро меняется

Ребрендинг стал частью значительно более масштабных изменений в структуре игрового бизнеса Microsoft. Аша Шарма начала свою работу с того, что фактически отказалась от бренда Microsoft Gaming, вернув главный фокус именно на Xbox. Руководительница также пообещала "возвращение Xbox", намекая на попытку сделать бренд более узнаваемым и ближе к аудитории.

За последнее время компания заметно активизировала работу над экосистемой Xbox. Microsoft начала быстрее выпускать обновления для консолей, обновила логотип бренда, пересмотрела цены на Game Pass и внесла ряд других изменений в сервисы и платформу.

Отдельно компания провела реорганизацию команды. По словам Аши Шармы, ее цель заключается в создании "доступной, персонализированной и открытой платформы", которая будет оставаться максимально близкой к людям и сообществу, для которых работает Xbox.