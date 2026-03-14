Геймер воссоздал здание МИД Украины в Minecraft – зрелищные фото

Украинский геймер создал полноразмерную реплику здания Министерства иностранных дел Украины в видеоигре Minecraft, поразив пользователей соцсети X.

Огромная коллекция геймерских проектов в песочнице Mojang пополнилась известным зданием Киева.

Как выглядит МИД Украины в Minecraft?

Пользователь соцсети X Vitaliy Rudanskiy похвастался результатом своей недельной игры в Minecraft.

Геймер решил воссоздать в популярной песочнице знаковое для Украины сооружение, а именно здание МИД с Михайловской площади.

Энтузиаст бережно выстроил весь экстерьер монструозного здания, включая дворик и крышу.

Скриншоты с X Vitaliy Rudanskiy

Правда, проект остался без внутренней отделки.

Скриншоты с X Vitaliy Rudanskiy

В комментариях к посту Виталий получил несколько положительных отзывов, а некоторые пользователи даже бросили энтузиасту вызов, показав собственные проекты.

В частности, пользователь @creep_acc продемонстрировал собственные виртуальные версии знаковых мест Киева, среди которых оказался и Педагогический музей, некогда служивший зданием парламента УНР.

Интересно, что это сооружение воспроизводил и сам Руданский. Им он делился еще в феврале и тогда на все про все, включая сессионный зал УЦР, геймер потратил три дня.

