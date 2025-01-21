NAVI Junior прошли квалификацию на ESL One Raleigh 2025

Молодежная команда NAVI Junior по Dota 2 появится на сцене турнира ESL One Raleigh 2025, который ожидается этой весной. Украинцы победили соперников на этапе отбора, обеспечив себе место в главном событии.

Детали

ESL One Raleigh 2025 – это большой турнир с общим призовым фондом в миллион долларов. Победитель получит из этих денег 300 000 долларов. За второе место предусмотрено 175 000 долларов, а за третье – 120 000 долларов. Основная часть начнется 7 апреля и завершится 13 апреля. Турнир является полностью оффлайновым и пройдет в городе Роли, что в США, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение NAVI.

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Во время этапа квалификаций NAVI Junior сыграли с OG (выигрыш со счетом 2:0), затем с сербской командой Night Pulse (выигрыш со счетом 2:0). Матч с Tundra Esports украинцы проиграли со счетом 0:2. Но встреча с AVULUS снова закончилась в пользу NAVI Junior – счет 2:0.

Отметим, что в отборах также участвовала команда Passion UA. Она не смогла добраться до финала отборов, поскольку проиграла Team Secret и Gaimin Gladiators.

Состав NAVI Junior на данный момент таков:

Тарас Линников. Gotthejuice. Украина.

Артем Бачкур. Niku. Украина.

Юрий Проць. PMA. Украина.

Бакит Эмилжанов. Zayac. Кыргызстан. Капитан.

Станислав Митрошкин. Riddys. Украина.

Закрытый отбор на ESL One Raleigh 2025 в Западной Европе проходил с 18 по 20 января. Восемь команд боролись за две путевки на главное событие. Tundra Esports заняла первое место по результатам.