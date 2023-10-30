Valve готовит новый шутер, похожий на Dota: инсайдер раскрыл детали
30 октября 2023, 20:54Читати новину українською
Источник:wccftech
Следующей игрой Valve с большой вероятностью станет Neon Prime – шутер от третьего лица, обладающий общими чертами из Dota. Сходство видится как в плане вселенной игры, так и в отношении геймплейных моментов.
Информацию о предстоящем шутере Valve распространил инсайдер Тайлер Маквикер. Перед этим он общался с людьми, участвующими в этом проекте.
Также интересно География геймера: из каких стран происходят культовые видеоигры
Будущая игра Valve
Инсайдер назвал целый ряд деталей, характеризующих будущую игру:
- Соревновательный шутер от третьего лица (MOBA-Lite), с классовыми и командными функциями и огромными разрушающимися картами.
- Две команды на очень большом игровом поле. Цель – победить врага в тылу его базы.
- Каждый класс будет обладать уникальными способностями и индивидуальностью.
- Карта настолько огромна, что там нужно будет пользоваться поездами для передвижения.
- Разрушение на основе вокселей позволяет создавать почти полностью пригодные для разрушения карты.
- Различные классы могут отдавать команды своим партнерам.
Пока нет деталей о сроках выхода Neon Prime. Впрочем, инсайдер убежден, что Valve достаточно близка к анонсу релиза своей новой игры.