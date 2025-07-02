Nintendo случайно раскрыла масштабы продаж новой Switch 2, и они впечатляют

Согласно случайной утечке информации, Switch 2 демонстрирует рекордные темпы продаж. Консоль уже успела вдвое превзойти показатели первого поколения за первый месяц после релиза, оставляя позади главных конкурентов на рынке.

Новые рекорды продаж

Случайно опубликованная на сайте для инвесторов информация свидетельствует, что с 5 по 30 июня 2025 года Nintendo Switch 2 разошлась по миру тиражом в более 5 миллионов экземпляров. Для сравнения: на такую же цифру первой Switch понадобилось четыре месяца, а PlayStation 5 преодолела эту отметку за 2,5 месяца, продав в первый месяц 3,4 миллиона единиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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По региональным показателям, наибольший спрос Switch 2 получила в Соединенных Штатах – 1,8 миллиона проданных устройств, в Японии приобрели 1,47 миллиона штук, в Европе – 1,18 миллиона, а в других странах вместе – еще 550 тысяч консолей.

Несмотря на то, что отчет быстро сняли с сайта, рекордные показатели уже наделали шума в СМИ и среди геймеров, ведь это означает, что Switch 2 не только опережает свою предшественницу и конкурентов по динамике стартовых продаж, но и закрепляет за Nintendo статус лидера среди производителей игровых устройств этой категории.

Что известно о новой Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – это новое поколение гибридной игровой консоли от Nintendo, которая официально вышла в продажу 5 июня 2025 года. Она существенно обновилась по сравнению с первым поколением Switch и предлагает ряд технических и функциональных улучшений.

Консоль предлагает мощный процессор NVIDIA с поддержкой ray tracing и HDR, большой 7,9-дюймовый экран с высокой частотой обновления (до 120 Гц), 12 ГБ оперативной памяти нового стандарта LPDDR5X, 256 ГБ быстрой встроенной памяти с поддержкой microSD Express, Обновленные Joy-Con 2 с магнитным креплением, режимом мыши и отдельной кнопкой для чата, социальные функции, совместимость с играми для первой Switch и другое.