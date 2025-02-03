УКР РУС
3 февраля 2025, 14:32
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Национальная лига Украины по Dota 2 объявила победителя

Александр Гайдамашко

Турнир "Национальная лига Украины" по Dota 2 от Украинской профессиональной ассоциации киберспорта завершился 2 февраля 2025 года и привлек 8 команд. Вот его результаты.

Победители

Passion UA стали нынешними победителями Национальной Лиги Украины. В финале команда победила коллектив LagsSinceDraft со счетом 3:1, сообщает 24 Канал со ссылкой на UPEA.

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Турнир длился с 22 января и предусматривал призовой фонд в размере 600 000 гривен.

  • Из этих денег победителям достались 300 000 гривен.
  • Второе место, на котором оказалась команда LagsSinceDraft, забрало 150 000 гривен.
  • За третье место организаторы отдали 100 000 гривен команде "Рысь".
  • Четвертая команда, Fire Bloom, получила 50 000 гривен.

LagsSinceDraft имели преимущество лишь в одну карту из-за победы в финале верхней сетки. Что интересно, эту победу команда одержала именно в противостоянии с той же Passion UA.

Турнир проходил полностью онлайн. Кроме вышеупомянутых команд, в нем также приняли участие LFG Esports, EzPz, skibidiff и Nadbavka.

Состав команды Passion UA сегодня таков:

  • Владислав "Crystallize" Кристанек.
  • Николай "niche" Землянский.
  • Богдан "BBODDY" Батюк.
  • Владислав "Fernans" Кочетков.
  • Константин "kreker" Доломакин.
  • Даниил Вознюк – тренер.
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