PlayStation 6 может быть не такой мощной, как все ждали: чем пожертвует Sony ради цены

Корпорация Sony столкнулась с серьезными вызовами при разработке своей консоли следующего поколения. Рыночная ситуация и дефицит полупроводников заставляют инженеров пересматривать амбициозные планы, чтобы удержать стоимость устройства в пределах разумного для массового игрока.

Какие технические компромиссы ждут будущих владельцев PlayStation 6?

Во время недавнего финансового отчета за четвертый квартал 2025 фискального года руководство Sony признало, что пока компания еще не определилась с точными сроками выхода PlayStation 6. Главной причиной такой неопределенности стал длительный дефицит микросхем памяти, что приводит к чрезвычайно высоким ценам на комплектующие. Это ставит под угрозу возможность выпуска консоли по цене, которую потребители сочтут приемлемой, пишет Wccftech.

Известный инсайдер под псевдонимом KeplerL2, который специализируется на утечках информации о продукции AMD, поделился своими соображениями относительно возможных путей решения этой проблемы. По его словам, чтобы не ухудшать общую архитектуру системы слишком радикально, Sony может пойти на сокращение шины памяти и общего объема оперативной памяти.

На игровых форумах NeoGAF развернулась оживленная дискуссия относительно того, какими именно будут эти ограничения. В частности, обсуждалась идея выпуска системы с 20 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 500 гигабайт.

Однако KeplerL2 скептически отнесся к слишком существенному урезанию характеристик

Столь сильное ухудшение характеристик в определенной степени нивелирует саму суть системы следующего поколения,

– прокомментировал KeplerL2.

По мнению эксперта, наиболее реалистичным и одновременно вынужденным шагом может стать сохранение накопителя объемом 1 терабайт, но с одновременным уменьшением шины памяти до 128 бит и объема видеопамяти до 24 гигабайт.

Хотя некоторые пользователи сомневаются в целесообразности такого шага, инсайдер привел конкретные экономические расчеты.

Это позволило бы снизить себестоимость производства на 60 долларов при текущих ценах на память стандарта G7. Кроме того, компания получит преимущество в выходе пригодных кристаллов для системы на чипе благодаря возможности использовать компоненты с дефектами контроллера памяти,

– объяснил KeplerL2.

Технически это не потребует значительного перепроектирования процессора, поскольку достаточно будет просто выключить один контроллер памяти.

Почему это может быть хорошей новостью для разработчиков игр?

Интересно, что разработчики игр могут воспринять такие новости вполне положительно. По словам KeplerL2, создатели игр "гораздо больше отдали бы предпочтение 24 гигабайтам с несколько меньшей производительностью". В качестве примера, он привел опыт консоли Nintendo Switch, где удвоение оперативной памяти позволило запустить такую сложную игру, как Final Fantasy VII Remake, намного лучше, чем ожидалось.

Тем не менее Sony стоит перед сложной маркетинговой задачей. Если текущие экономические условия заставят компанию существенно ограничить функционал PlayStation 6, ей будет значительно труднее убедить нынешних владельцев PlayStation 5 перейти на новую платформу.

Остается надеяться, что японский гигант найдет выход из этой ситуации и сможет предложить игрокам настоящий опыт следующего поколения, на который они так ждут.

Вам також буде цікаво: що ми взагалі знаємо про PlayStation 6

В сети уже несколько лет активно циркулируют слухи о PlayStation 6, хотя Sony официально почти не раскрывает деталей. Больше всего информации поступает от инсайдеров, патентов, утечек из судебных документов Microsoft и Sony, а также аналитиков рынка полупроводников.

Как проанализировал 24 Канал, на этом этапе большинство источников сходятся на том, что консоль снова будет использовать кастомный процессор AMD, созданный на архитектуре Zen нового поколения и графике RDNA или ее преемнике UDNA. Ожидается серьезный скачок в производительности трассировки лучей и машинного обучения.

По слухам, Sony делает ставку не только на "чистую" мощность GPU, но и на масштабное использование ИИ-технологий для реконструкции изображения, генерации кадров и снижения нагрузки на систему. Инсайдеры предполагают, что PlayStation 6 может получить собственную систему AI-upscaling – аналог NVIDIA DLSS или AMD FSR, но глубже интегрированную в архитектуру консоли. Это позволит запускать игры в высоком разрешении с меньшими затратами ресурсов.

Также регулярно появляются предположения о поддержке 8K-гейминга, стабильных 120 кадров в секунду во многих играх и значительно более быстрого SSD. Часть аналитиков говорит об использовании PCIe 5.0 SSD или даже новых типов накопителей с еще более высокой пропускной способностью. Sony, вероятно, попытается минимизировать задержки во время потоковой загрузки текстур и открытых миров.

Также активно обсуждается интеграция облачных технологий и ИИ-сервисов. Некоторые аналитики предполагают, что PlayStation 6 частично будет использовать серверные вычисления для сложных NPC, физики или генеративного контента. Это связывают с партнерством Sony и AMD в сфере машинного обучения.

Когда может выйти PlayStation 6?

Относительно даты выхода PlayStation 6, большинство прогнозов сейчас сходятся на периоде 2027 – 2028 годов. Частично это базируется на типичном жизненном цикле консолей Sony. PlayStation 5 вышла в 2020 году, а поколения PlayStation обычно меняются примерно раз в 7 – 8 лет. В то же время в последнее время все чаще появляются предположения о возможном переносе запуска из-за кризиса на рынке памяти и чипов.

Некоторые аналитики считают, что Sony может намеренно продлить жизненный цикл PlayStation 5 Pro, чтобы избежать запуска слишком дорогой консоли в период нестабильного рынка компонентов. Особенно это касается GDDR7 и высокоскоростной памяти для AI-вычислений, цены на которые резко выросли.

Возможная цена PlayStation 6

Относительно цены, то здесь прогнозы гораздо пессимистичнее, чем несколько лет назад. Часть инсайдеров говорит о стартовой цене на уровне 700 – 900 долларов. Некоторые аналитики даже допускают психологически важную отметку в 1000 долларов для топовой версии, если ситуация с чипами не стабилизируется. Причиной называют не только инфляцию, но и резкое подорожание DRAM, NAND и HBM-памяти.

Что происходит с рынком: кризис памяти, чипов, процессоров и всего на свете

Сейчас рынок памяти переживает один из самых серьезных кризисов за последние годы. Главным фактором стало взрывное развитие искусственного интеллекта. Компании вроде NVIDIA, Microsoft, Google, Meta и Amazon массово скупают высокоскоростную память HBM и серверные чипы для AI-датацентров. Из-за этого производители переориентируют заводы с массового потребительского сегмента на более дорогие AI-решения, пишет TrendForce.

Компании Samsung, SK Hynix и Micron – три главных производителя DRAM в мире – уже предупредили о длительном дефиците. По данным TrendForce, цены на DRAM в 2026 году могут вырасти более чем на 50 – 60% только за квартал, а NAND Flash – на 70 – 75%. Часть источников сообщает о почти двукратном росте стоимости памяти за короткий период, сообщает Tom's Hardware.

Проблема заключается еще и в том, что строительство новых фабрик длится годами. Даже если компании сейчас инвестируют миллиарды долларов в производство, быстро увеличить объемы невозможно. В то же время AI-системы требуют колоссальных объемов памяти, а современные модели ИИ буквально "поглощают" рынок DRAM и HBM, отмечает S&P Global.

Из-за этого дорожают не только серверы для ИИ, но и практически вся электроника. Аналитики уже предупреждают о подорожании смартфонов, ноутбуков, SSD-накопителей, телевизоров, видеокарт и игровых консолей, заявляет TechRadar. Производители электроники вынуждены либо поднимать цены, либо экономить на объемах памяти в устройствах.