Remedy подтвердила дату выхода дополнения The Lake House к Alan Wake 2

Remedy Entertainment официально подтвердила дату выхода The Lake House, грядущего дополнения для хоррора Alan Wake 2. Анонс был сделан во время Xbox Partner Preview в октябре, вместе с показом нового геймплейного трейлера.

Сначала ритейлеры JB Hi-Fi и EB Games предполагали, что The Lake House появится в продаже 22 октября. Теперь Remedy подтвердила эту дату: релиз дополнения состоится 22 октября для ПК (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.

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DLC будет эксклюзивным для расширенного издания Alan Wake 2, доступного как в цифровом, так и в розничной продаже.

Недавно выпущенный полутораминутный трейлер знакомит игроков с Киран Эстевес, агентом Федерального бюро контроля (ФБК) из Control, который исполняет главную роль в дополнении The Lake House.

Эстевез, которую играет актриса Янина Гаванкар, имеет задание расследовать таинственные события на секретной исследовательской станции ФБК на озере Колдрон. Именно с ее перспективы игроки увидят, как разворачивается история Алана Вейка с точки зрения ФБК.

Трейлер также намекает на появление Дилана Фейдена, брата главной героини Control Джесси Фейден.

Трейлер The Lake House: смотрите видео

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Игра Alan Wake 2 вышла 27 октября 2023 года и получила положительные отзывы, заслужив похвалу как от критиков, так и от игроков. Первое дополнение, Night Springs, вышло в июне. С выходом The Lake House Remedy продолжает расширять мир Alan Wake и взаимосвязанные сюжеты своих игр.