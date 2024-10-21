Модер собрал портативный Xbox из оригинальных компонентов консоли

Креативный моддер, известный под ником Redherring32, взял дело в свои руки после того, как ему надоело ждать, пока Microsoft выпустит портативную консоль Xbox. Используя внутренние компоненты оригинальной Xbox, ему удалось создать полностью функциональную портативную версию культовой игровой системы.

Весь процесс был задокументирован в серии постов на его аккаунте в социальных сетях X (ранее Twitter).

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В отличие от многих фанатских проектов, которые полагаются на программную эмуляцию или изготовлены на основе микро-ПК, творение Redherring32 – это настоящая оригинальная консоль Xbox, переконфигурированная в портативное устройство.

Такое без сомнения впечатляющее достижение требовало продвинутых аппаратных навыков, включая работу с материнской платой Xbox и специальными печатными платами. Устройство моддера даже напоминает то, как мог бы выглядеть портативный Xbox, если бы Microsoft его создала сегодня.

Портативный Xbox имеет 9-дюймовый дисплей с разрешением 480p, четкий цифровой видео- и аудиовыход, зарядный порт USB-C мощностью 100 Вт, а также продолжается работа над добавлением беспроводных возможностей Wi-Fi 6 для Xbox Live.

Источником питания устройства является литий-ионная батарея, хотя ее точная емкость не разглашается. Дизайн также содержит все стандартные элементы управления Xbox, что делает его удобным и простым в использовании.



Портативный Xbox внутри / Фото Redherring32

По словам моддера, проект занял более четырех месяцев, в течение которых ему пришлось урезать оригинальную материнскую плату Xbox и создать несколько нестандартных печатных плат.

Мне пришлось детально изучить возможности обрезки материнской платы Xbox с нуля, что заняло более четырех месяцев. Никто никогда не пробовал этого раньше,

– поделился Redherring32.

В проекте было задействовано 12 печатных плат, разработанных Redherring32 собственноручно.

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Интересно, что глава Xbox, Фил Спенсер, намекал на возможность создания портативного Xbox в течение многих лет. Только в июне прошлого года Спенсер похвалил такие портативные консоли, как Steam Deck и ROG Ally. Хотя Microsoft еще не выпустила такую консоль, амбициозный проект Redherring32 дает представление о том, какой она могла бы быть.