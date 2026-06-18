Официально: Rockstar объявила о начале предзаказа на GTA 6

Студия Rockstar наконец-то прервала молчание, чтобы сообщить геймерам, когда у них появится возможность оформить предзаказ на Grand Theft Auto 6.

Похоже, выход GTA 6 — это действительно лишь вопрос времени, сообщает 24 Канал.

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Когда можно будет купить GTA 6?

После более чем года молчания с момента выхода второго трейлера разработчики GTA 6 наконец-то порадовали фанатов новой порцией информации.

В частности, Rockstar представила "официальную обложку" долгожданной игры и объявила, когда начнут приниматься предварительные заказы.

Итак, геймеры смогут приобрести новую часть легендарной Grand Theft Auto уже с 25 июня 2026 года.

Анонс от студии: смотрите видео

Предзаказы на Grand Theft Auto VI официально начнутся 25 июня в цифровых магазинах и у других избранных розничных продавцов.



Посмотрите официальную обложку, которую также можно скачать по ссылке https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) 18 июня 2026

Скорее всего, именно в этот день нас ждет новый трейлер и дополнительные подробности о проекте.

Напомним, что главными героями игры станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Бывший ветеран и бывшая заключённая окажутся в центре криминальных перипетий, охвативших весь штат Леонида, и будут вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Выход на ПК, как обычно для игр Rockstar, планируется несколько позже.