Опубликован рейтинг "самых завершенных" видеоигр 2023 года – какой проект возглавил список
Источник:HowLongToBeat
Сайт HowLongToBeat обнародовал список видеоигр, в котором по рейтингу были размещены проекты, в которые игроки не просто играли, но и с удовольствием прошли до конца. Детальнее – в материале.
2023 год принес геймерам немало качественных видеоигр, лучшие из которых заслуженно получили свои награды на TGA 2023.
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Портал HowLongToBeat, занимающийся сбором разнообразной игровой статистики, уже публиковал рейтинг видеоигр, которые геймеры чаще всего бросали, так и не пройдя их до конца.
Теперь, сайт обрадовал сообщество обратным списком, обнародовав рейтинг проектов, которые больше всего пользователей прошли вплоть до финальных титров, а может быть, даже не один раз.
Первую позицию здесь довольно неожиданно заняла самая популярная игра 2023 года по версии Google – Hogwarts Legacy.
Серебро досталось эксклюзиву с Nintendo Switch – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а замкнул тройку призеров ремейк Resident Evil 4.
Полный рейтинг / Фото HowLongToBeat
Среди других проектов, приятно видеть в списке инди-хит Hi-Fi Rush, что стал приятной неожиданностью для любителей ритм-игр.