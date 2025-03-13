Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти раньше, чем ожидалось

Обновленная версия культовой RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios может появиться быстрее, чем предполагалось. Об этом сообщают сразу несколько независимых источников.

Ранее известный инсайдер Nate the Hate (также известный как NateDrake) заявлял, что обновленный Oblivion выйдет в июне 2025 года. В то же время старший редактор The Verge Том Уоррен отмечал, что релиз ожидается поздней весной или в начале лета, рассказывает 24 Канал.

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Теперь Nate the Hate утверждает, что игра может выйти еще до июня. В ответ на вопрос пользователя, Nate the Hate уточнил, что анонс запланирован на март или апрель.

А по данным источников портала Video Games Chronicle, релиз состоится уже в апреле.

Относительно официального анонса, то, по информации Nate the Hate и Video Games Chronicle, презентация ремейка может состояться уже в ближайшие недели.

Что известно о ремейке

Ранее сообщалось, что обновленную версию The Elder Scrolls IV: Oblivion разрабатывает студия Virtuos. Ремейк использует движок Unreal Engine 5 для новой графики, тогда как оригинальный движок Gamebryo отвечает за геймплей и физику.

По данным MP1st, ремейк получит улучшения в по меньшей мере шести игровых системах:

блокировка ударов

выносливость

стелс-механика

стрельба из лука

система получения повреждений

обновленный интерфейс

А тем временем стали известны некоторые детали The Elder Scrolls VI . События игры будут разворачиваться в провинциях Хаммерфелл и Хай-Рок. Карта будет включать 12 или 13 крупных городов, морские битвы, и возвращение драконов. Игра получит новую систему развития персонажа, строительство крепостей, а также возможность исследовать морские и подводные просторы.

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К годовщине оригинала?

The Elder Scrolls IV: Oblivion дебютировала 20 марта 2006 года на PC и Xbox 360. Это означает, что через неделю игра будет отмечать 19-ю годовщину. Есть вероятность, что анонс ремейка приурочат именно к этой дате.