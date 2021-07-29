Съешь кусочек, чтобы восстановить здоровье – геймер создал геймпад из пиццы для Dark Souls

Поклонники Dark Souls не перестают удивлять способами игры в любимый проект. Энтузиаст превратил пиццу в полнофункциональный контроллер, которым к тому же можно перекусить в процессе игры. Детали в материале.

Казалось бы, что после прохождения вслепую и победы над боссами без использования ударов фанаты Dark Souls уже ничем не удивят геймерское сообщество, однако у игрока под ником SuperLouis64, похоже было свое мнение на этот счет.

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Энтузиаст создал необычный контроллер для игры в проект от From Software, использовав для этого ароматную итальянскую пиццу. Геймер поделился собственной выдумкой в ​​твиттере, чтобы рассказать, как ему удалось настроить "съедобный контролер", превратив Dark Souls на то, что он назвал "Plug-n-Eat" опытом.

Мужчина объяснил, что каждый из кусочков блюда он использовал для различных игровых действий, за что они получили соответствующие названия, например Пицца Атаки или Пицца Перекатов. Однако особое место в этом списке занял кусок, отвечавший за восстановление здоровья. Это звучит невероятно, но когда геймер откусывал от него – персонаж в игре пил флягу с эстусом, таким уровнем взаимодействия контроллера с пользователем не может похвастаться даже новейший геймпад DualSense для PS5.



Хотя такой метод игры может буквально не прийтись кому-то по вкусу, он все же достаточно ловко решает проблему жирных пятен на контроллерах, остающихся, когда геймеры пытаются одновременно играть и перекусить.

Это далеко не первый случай, когда фантазия игроков, превращает пищу в геймпады для видеоигр. В начале года игрок сумел пройти хитовую Hades играя на гранате, а другой стример использовал французский багет для игры в Call of Duty: Warzone.

Никто не знает какие еще странные выходки придумают поклонники проектов от From Softvare в ожидании новинки студии Elden Ring, выход которой запланирован на 21 января 2022 года, однако абсолютным фактом является то, что победа в Dark Souls никогда не была так хороша по вкусу, как с контроллером авторства SuperLouis64.