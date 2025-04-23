Руководители Passion UA раскрыли бешеную сумму, которую заработали на стикерах к Shanghai Major

Руководство украинской киберспортивной организации Passion UA рассказало, сколько команда заработала на стикерах к турниру Shanghai Major. Сумма оказалась настолько большой, что превзошла двухлетний бюджет клуба и стала настоящим финансовым прорывом.

Большие деньги

В недавнем интервью украиноязычному стримеру Константину "Leniniw" Сивку руководители киберспортивной организации Passion UA – генеральный директор Артемий Рябовс и владелец Александр Зинченко – поделились впечатляющими подробностями о финансовом эффекте участия в Shanghai Major, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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По словам Рябовса, именно благодаря стикерам, которые появились на турнире, команда получила чрезвычайную прибыль:

Во время Шанхайского мейджора Passion UA заработала сумму, эквивалентную бюджету команды за два года,

– сказал он.

Успех команды на мэйджоре вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее игроков. В результате двое ключевых участников – Родион "fear" Смык и Дмитрий "jambo" Семера – перешли в состав команды Fnatic.

Финансовая выгода от продажи наклеек, а также трансферы ведущих игроков дали Passion UA возможность укрепить состав. В частности, клуб подписал Сергея "DemQQ" Демченко – игрока, за которого, по словам руководителей, заплатили сумму, что составляет четверть годового бюджета организации.

Таким образом, участие в Shanghai Major не только вывело Passion UA на новый уровень в соревновательном плане, но и принесло ощутимое финансовое подкрепление.

Как отметили руководители, всего за 11 месяцев Passion UA прошли путь, который планировали себе за три года – от запуска проекта до выхода в мейнстрим.