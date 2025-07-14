Фанат Skyrim потратил 3 года, чтобы воссоздать всю карту игры с помощью конструктора LEGO

Поклонник культовой TES V: Skyrim 3 года трудился над тем, чтобы воссоздать карту игры в реальности с помощью конструктора LEGO. Результат поразил игровое сообщество.

Преданный фанат культовой RPG от Bethesda воссоздал весь Скайрим, использовав для этого более 73 000 кирпичиков конструктора LEGO, сообщает 24 Канал со ссылкой на его ютуб-канал.

Стоит внимания Подарок на более чем 2 тысячи гривен – в Steam отдают бесплатно две интересные стратегии

Лучший фанатский проект по Skyrim?

Игровой мир Skyrim до сих пор поражает своим размахом, а его девять регионов полны сотнями интересных мест, которые ждут довакина. К тому, же те геймеры, которым мало оригинальной игры, всегда могут установить масштабное дополнение, отмеченное разработчиками.

Энтузиаст, по имени Иен Русма, воссоздал всю карту игры, использовав для этого 73 761 кирпичик LEGO.

Реализация замысла заняла у него более трех лет, первые девять месяцев из которых конструктор потратил на планирование, а следующие два с половиной года на непосредственное строительство.

Видео с результатом работы – посмотрите ролик

Масштаб этой карты с LEGO действительно впечатляет, ведь она составлена из 44 слоев кирпичиков, а ее ширина и высота составляет около 2,4 и 1,9 метра соответственно.

Это был идеальный проект, потому что он сочетал мою страсть к игре с вызовом проектирования и строительства чего-то такого большого, детализированного и с топографическими деталями,

– говорит автор.

Фанатское сообщество Skyrim видело немало геймерских проектов, но творение Иена, пожалуй, является самым амбициозным среди всех.