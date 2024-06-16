Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: значение никнеймов и хронология Dragon Age

Предлагаем вам взглянуть на десятку лучших и самых смешных геймерских мемов, появившихся за прошедшую неделю на развлекательной платформе Reddit.

10 лучших мемов этой недели от пользователей сабредитов gaming и gamingmemes, собрал для вас Games 24.

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10 место – Когда главное не победа

Автор – Adullum13

Когда выиграл, играя в одиночку и когда проиграл, но играя с друзьями / Фото с Reddit

9 место – Фанаты Dragon Age оценивают игры серии

Автор – Fresh-Forever-5659

Может все же стоит дать Veilguard шанс / Фото с Reddit

8 место – Когда "завис" на боссе, и уже знаешь все его реплики

Автор – dragon age Yui_lovee

Да, да я знаю / Фото с Reddit

7 место – Когда платных дополнений уже слишком много

Автор – joseph-keen-1

Когда видишь классную игру и когда видишь сколько у нее дополнений / Фото с Reddit

6 место – Call of Duty уже не та

Автор – Low_Situation_1641

Когда понимаешь, что ты больше не целевая аудитория CoD / Фото с Reddit

5 место – Инди-игры спасают индустрию

Автор – joseph-keen-1

Без инди-игр трудно представить гейминг / Фото с Reddit

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4 место – И стоило это того?

Автор – GruesomePassenger

Когда твой ПК за 3 тысячи долларов загрузился на 5 секунд быстрее, чем консоль за 400: Наконец, настоящее блаженство / Фото с Reddit

3 место – Консольные войны закончились?

Автор – huadgal

Но никто не сказал об этом пользователям ПК / Фото с Reddit

2 место – Когда придумал крутой никнейм

Автор – aryannakdeex

Когда вместо никнейма поставил кучу загадочных символов – японский геймер пытается понять почему ты назвался "динозавром зубной щеткой с соусом ниндзя" / Фото с Reddit

1 место – Скачок графики невозможно переоценить

Автор – b3rdm4n

20 лет не прошли даром / Фото с Reddit